CULTURA DE ITAPUÃ
Casa da Música recebe feira, capoeira e shows gratuitos em Itapuã
Movimento Rua Viva ocupa o espaço no dia 17 de outubro, das 15h às 21h
Artesanato produzido a partir de materiais que seriam descartados, capoeira, música, oficina e doação de mudas ocupam a Casa da Música, no Abaeté, em Salvador, no dia 17 de outubro. Das 15h às 21h, o Movimento Rua Viva realiza uma edição especial com entrada gratuita e programação voltada à cultura produzida no território e à economia sustentável.
Realizado pela Maré Cheia Produções Criativas e Sustentáveis, o projeto, que costuma acontecer na rua, desta vez leva sua proposta de ocupação cultural para dentro da Casa da Música. A programação começa às 15h com a Feira Maré Sustentável, o Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e a doação de mudas. Às 15h30, uma oficina de arte sustentável propõe a confecção de placas criativas.
Do descarte à geração de renda
Na Feira Maré Sustentável, pequenos empreendedores comercializam roupas, acessórios, peças decorativas, itens de brechó, obras de arte e produtos artesanais feitos com materiais como papelão, vidro, plástico e tecido. Segundo a organização, cerca de 90% dos expositores são mulheres.
A iniciativa também mantém uma loja colaborativa no Parque das Dunas, onde 20 artesãs cadastradas comercializam peças ao longo do ano. Os produtos ficam em consignação e parte do valor das vendas é destinada à manutenção do espaço. O portfólio da Maré Sustentável contabiliza oito feiras, 12 oficinas e mais de sete rodas de conversa.
“A feira permite que o trabalho dessas mulheres continue a circular depois que o evento termina. Quando um material descartado vira uma peça artesanal, ele também pode se tornar fonte de renda”, afirma Franciane Simplicio, fundadora do Movimento Rua Viva e organizadora do evento.
Capoeira e música ocupam a Casa da Música
A partir das 16h30, a programação abre espaço para a capoeira com grupos ligados à região. Participam Gangara, com Mestre Nal e contramestra Bisonha, e Naiecô, com Mestre Moska e contramestre Picolé.
“Mais do que reunir atrações, queremos que a comunidade reconheça seus artistas e ocupe esse espaço para celebrar a própria cultura”, diz Franciane.
A música começa às 17h30, quando o Pinaúna Power, liderado por Neto Moska, de Itapuã, sobe ao palco com percussão, batidas eletrônicas e releituras de clássicos brasileiros. Às 19h, Pedrão Abib comanda o Samba da Democracia, grupo criado em Salvador em 2022 que combina sambas tradicionais e composições autorais.
A proposta ambiental também chega à estrutura da edição, com previsão de cenografia produzida com materiais reciclados e gerenciamento dos resíduos gerados durante as atividades.
O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia. A iniciativa conta ainda com apoio do Parque das Dunas.
SERVIÇO
O quê: Movimento Rua Viva — edição especial
Quando: 17 de outubro de 2026, das 15h às 21h
Onde: Casa da Música, Abaeté, Salvador
Entrada: gratuita
Programação:
15h — Feira Maré Sustentável, Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e doação de mudas
15h30 — Oficina de arte sustentável
16h30 — Capoeira
17h30 — Pinaúna Power
19h — Samba da Democracia
Para expor na feira: vagas limitadas, com inscrições pelo link informado pela organização
Mais informações: @movimentoruavivaoficial e @mare_cheia_producoes