Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CULTURA

CULTURA DE ITAPUÃ

Casa da Música recebe feira, capoeira e shows gratuitos em Itapuã

Movimento Rua Viva ocupa o espaço no dia 17 de outubro, das 15h às 21h

Mônica Carvalho
Por Mônica Carvalho
Movimento Rua Viva leva cultura, sustentabilidade e geração de renda à Casa da Música, em Itapuã
Movimento Rua Viva leva cultura, sustentabilidade e geração de renda à Casa da Música, em Itapuã - Foto: Mateus Souza

Artesanato produzido a partir de materiais que seriam descartados, capoeira, música, oficina e doação de mudas ocupam a Casa da Música, no Abaeté, em Salvador, no dia 17 de outubro. Das 15h às 21h, o Movimento Rua Viva realiza uma edição especial com entrada gratuita e programação voltada à cultura produzida no território e à economia sustentável.

Realizado pela Maré Cheia Produções Criativas e Sustentáveis, o projeto, que costuma acontecer na rua, desta vez leva sua proposta de ocupação cultural para dentro da Casa da Música. A programação começa às 15h com a Feira Maré Sustentável, o Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e a doação de mudas. Às 15h30, uma oficina de arte sustentável propõe a confecção de placas criativas.

Tudo sobre Cultura em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Projeto aposta na ocupação de espaços e na valorização de artistas e empreendedores locais
Projeto aposta na ocupação de espaços e na valorização de artistas e empreendedores locais - Foto: Divulgação

Do descarte à geração de renda

Na Feira Maré Sustentável, pequenos empreendedores comercializam roupas, acessórios, peças decorativas, itens de brechó, obras de arte e produtos artesanais feitos com materiais como papelão, vidro, plástico e tecido. Segundo a organização, cerca de 90% dos expositores são mulheres.

A iniciativa também mantém uma loja colaborativa no Parque das Dunas, onde 20 artesãs cadastradas comercializam peças ao longo do ano. Os produtos ficam em consignação e parte do valor das vendas é destinada à manutenção do espaço. O portfólio da Maré Sustentável contabiliza oito feiras, 12 oficinas e mais de sete rodas de conversa.

“A feira permite que o trabalho dessas mulheres continue a circular depois que o evento termina. Quando um material descartado vira uma peça artesanal, ele também pode se tornar fonte de renda”, afirma Franciane Simplicio, fundadora do Movimento Rua Viva e organizadora do evento.

Capoeira e música ocupam a Casa da Música

A partir das 16h30, a programação abre espaço para a capoeira com grupos ligados à região. Participam Gangara, com Mestre Nal e contramestra Bisonha, e Naiecô, com Mestre Moska e contramestre Picolé.

“Mais do que reunir atrações, queremos que a comunidade reconheça seus artistas e ocupe esse espaço para celebrar a própria cultura”, diz Franciane.

A música começa às 17h30, quando o Pinaúna Power, liderado por Neto Moska, de Itapuã, sobe ao palco com percussão, batidas eletrônicas e releituras de clássicos brasileiros. Às 19h, Pedrão Abib comanda o Samba da Democracia, grupo criado em Salvador em 2022 que combina sambas tradicionais e composições autorais.

A proposta ambiental também chega à estrutura da edição, com previsão de cenografia produzida com materiais reciclados e gerenciamento dos resíduos gerados durante as atividades.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia. A iniciativa conta ainda com apoio do Parque das Dunas.

SERVIÇO

O quê: Movimento Rua Viva — edição especial
Quando: 17 de outubro de 2026, das 15h às 21h
Onde: Casa da Música, Abaeté, Salvador
Entrada: gratuita

Programação:

15h — Feira Maré Sustentável, Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e doação de mudas
15h30 — Oficina de arte sustentável
16h30 — Capoeira
17h30 — Pinaúna Power
19h — Samba da Democracia

Para expor na feira: vagas limitadas, com inscrições pelo link informado pela organização

Mais informações: @movimentoruavivaoficial e @mare_cheia_producoes

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Cultura de Itapuã Economia Criativa Movimento Rua Viva

Relacionadas

Mais lidas