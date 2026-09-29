Casa da Música recebe feira, capoeira e shows gratuitos em Itapuã

Artesanato produzido a partir de materiais que seriam descartados, capoeira, música, oficina e doação de mudas ocupam a Casa da Música, no Abaeté, em Salvador, no dia 17 de outubro. Das 15h às 21h, o Movimento Rua Viva realiza uma edição especial com entrada gratuita e programação voltada à cultura produzida no território e à economia sustentável.

Realizado pela Maré Cheia Produções Criativas e Sustentáveis, o projeto, que costuma acontecer na rua, desta vez leva sua proposta de ocupação cultural para dentro da Casa da Música. A programação começa às 15h com a Feira Maré Sustentável, o Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e a doação de mudas. Às 15h30, uma oficina de arte sustentável propõe a confecção de placas criativas.

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Projeto aposta na ocupação de espaços e na valorização de artistas e empreendedores locais - Foto: Divulgação

Do descarte à geração de renda

Na Feira Maré Sustentável, pequenos empreendedores comercializam roupas, acessórios, peças decorativas, itens de brechó, obras de arte e produtos artesanais feitos com materiais como papelão, vidro, plástico e tecido. Segundo a organização, cerca de 90% dos expositores são mulheres.

A iniciativa também mantém uma loja colaborativa no Parque das Dunas, onde 20 artesãs cadastradas comercializam peças ao longo do ano. Os produtos ficam em consignação e parte do valor das vendas é destinada à manutenção do espaço. O portfólio da Maré Sustentável contabiliza oito feiras, 12 oficinas e mais de sete rodas de conversa.

“A feira permite que o trabalho dessas mulheres continue a circular depois que o evento termina. Quando um material descartado vira uma peça artesanal, ele também pode se tornar fonte de renda”, afirma Franciane Simplicio, fundadora do Movimento Rua Viva e organizadora do evento.

Capoeira e música ocupam a Casa da Música

A partir das 16h30, a programação abre espaço para a capoeira com grupos ligados à região. Participam Gangara, com Mestre Nal e contramestra Bisonha, e Naiecô, com Mestre Moska e contramestre Picolé.

“Mais do que reunir atrações, queremos que a comunidade reconheça seus artistas e ocupe esse espaço para celebrar a própria cultura”, diz Franciane.

A música começa às 17h30, quando o Pinaúna Power, liderado por Neto Moska, de Itapuã, sobe ao palco com percussão, batidas eletrônicas e releituras de clássicos brasileiros. Às 19h, Pedrão Abib comanda o Samba da Democracia, grupo criado em Salvador em 2022 que combina sambas tradicionais e composições autorais.

A proposta ambiental também chega à estrutura da edição, com previsão de cenografia produzida com materiais reciclados e gerenciamento dos resíduos gerados durante as atividades.

O projeto foi contemplado nos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura na Bahia, com recursos do Governo Federal repassados pelo Ministério da Cultura e execução do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura da Bahia. A iniciativa conta ainda com apoio do Parque das Dunas.

SERVIÇO

O quê: Movimento Rua Viva — edição especial

Quando: 17 de outubro de 2026, das 15h às 21h

Onde: Casa da Música, Abaeté, Salvador

Entrada: gratuita

Programação:

15h — Feira Maré Sustentável, Círculo de Mulheres – Roda de Cuidado e doação de mudas

15h30 — Oficina de arte sustentável

16h30 — Capoeira

17h30 — Pinaúna Power

19h — Samba da Democracia

Para expor na feira: vagas limitadas, com inscrições pelo link informado pela organização

Mais informações: @movimentoruavivaoficial e @mare_cheia_producoes