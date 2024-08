Casa das Histórias e Galeria Mercado terão ingresso único

Confira quem tem direito a gratuidade e meia entrada - Foto: Divulgação

A Galeria Mercado e a Casa das Histórias de Salvador (CHS) terão ingresso único, pelo valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). O acesso aos equipamentos será gratuito às quartas-feiras.

O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h, para a CHS e de terça a sábado, das 9h às 17h e aos domingos e feriados, das 9h às 14h, para a Galeria Mercado, com entrada até 1h antes do fechamento nos dois espaços. O ingresso pode ser retirado na bilheteria da CHS ou on-line.

Geridos pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI), os equipamentos culturais receberam juntos quase 180 mil visitas gratuitas desde a inauguração, em janeiro de 2024.

A Galeria Mercado, situada no subsolo do Mercado Modelo, é dedicada à preservação da história do edifício e apresenta uma galeria de arte com obras de renomados artistas soteropolitanos como Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. O espaço também rememora figuras importantes como Camafeu de Oxóssi e Mãe Menininha do Gantois.

Já a Casa das Histórias de Salvador, localizada ao lado do Mercado Modelo, é o primeiro centro de interpretação do patrimônio de Salvador, que através de reproduções, conteúdos digitais e/ou linguagens interativas e tecnológicas, estimula a reflexão sobre os patrimônios materiais e imateriais da cidade.

Confira quem tem direito a gratuidade e meia entrada:

● Pessoas com até 18 anos;

● Pessoas com até 29 anos, mediante apresentação da ID Jovem;

● Estudantes de escolas particulares;

● Estudantes universitários ou de escola técnica;

● Acompanhantes de pessoa com deficiência;

● Pessoas nascidas em Salvador e região metropolitana;

Gratuidade

● Crianças de até 5 anos de idade;

● Pessoas com idade a partir de 60 anos;

● Alunos de escolas públicas;

● Professores;

● Funcionários de equipamentos culturais;

● Funcionários da prefeitura;

● Guias de turismo;

● Policiais e guardas municipais;

● Pessoas com deficiência;

(Em todos os casos, é necessário apresentar documentação comprobatória)

Gratuidade para visitação em grupo - mediante agendamento

● Escolas públicas;

● Universidades públicas;

● Instituições/organizações de cunho social sem fins lucrativos;

Funcionamento:

Casa das Histórias de Salvador: Terça a Domingo, das 9h às 17h (entrada até às 16h)

Galeria Mercado: Terça a Sábado, das 9h às 17h, e aos Domingos e feriados, das 9h às 14h, com entrada até 1h antes do fechamento

Endereço:

Casa das Histórias de Salvador: Rua da Bélgica, 2 - Comércio

Galeria Mercado: (Subsolo do Mercado Modelo) - Praça Maria Felipa, s/n - Comércio