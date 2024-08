Escola da UFBA abre inscrições para Cursos de Dança

"Dança para Todos" é gratuito - Foto: Divulgação

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (UFBA) abre inscrições para os Cursos Livres de Extensão em Dança de agosto a novembro de 2024, com 11 cursos livres voltados tanto para a comunidade interna da universidade quanto para o público externo.

Entre os cursos disponíveis estão modalidades como Dança Contemporânea, Dança Moderna, Zumba, Pagode Baiano, Balé para Crianças, e Dança Afro-brasileira, entre outros. As aulas serão ministradas por estudantes da graduação da Escola de Dança da UFBA.

Os cursos são pagos, com uma mensalidade de R$ 100. No entanto, há pacotes promocionais disponíveis: R$ 180 para duas mensalidades e R$ 260 para três. No entanto, há ainda o curso "Dança para Todos", que é gratuito. Para quem não pode se comprometer com a duração completa dos cursos, é possível participar de aulas avulsas ao custo de R$ 40 por aula.



As inscrições podem ser feitas através do formulário online, onde estão detalhadas as ementas dos cursos. O pagamento deve ser realizado exclusivamente pelo Banco do Brasil.

Horários e professores dos cursos de extensão 2024.2:



Dança para Todos (gratuito) - Terça e Quinta - Das 9h às 11h - Prof.ª Tânia Bispo.

Dança Contemporânea - Sábado - Das 13h às 15h - Prof. Jonatas de Matos.

Dança Contemporânea - Quarta e Sexta - Das 14h às 15h - Prof. Keven Almeida.

Dança Moderna - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Prof. Igor Vogada.

Mexendo Pelve - Quartas-feiras - Das 16h às 18h - Brisa Òkun.

Zumba - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Prof. Loiziano Oliveira.

Zumba - Quinta-feira - Das 18h30 às 20h30 - Prof.ª Raquel Souza.

Pagode Baiano - Segunda - Das 14h às 16h - Prof.ª Amanda dos Santos Alves.

Swing Baiano - Quarta e Sexta - Das 15h às 16h - Prof.ª . Malu Andrade.

Balé para Criança - Segunda e sexta - Das 14h às 15h - Prof.ª Alice Coutinho.

Balé para Iniciante - Segunda e Quarta - Das 18h30 às 19h30 Prof. Eberth Vinícius.

Dança Afro-brasileira - Quarta e Sexta - Das 18h30 às 19h30 - Prof. Ton Eplars.

Conversas para Dançar - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Monalisa Azevedo.

Vida Mais Flex - Segunda-feira - Das 18h às 20h - Prof.ª Maiane Mendes.

