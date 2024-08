Festival Emoções começa hoje; confira programação

Festival, apoiado pelo Grupo A TARDE, reunirá 15 escolas e grupos de dança - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Começa nesta terça-feira, 6, o "Festival Emoções". O evento de dança acontece no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, a partir das 19h30, e vai até a quarta-feira, 7. O festival, apoiado pelo Grupo A TARDE, reunirá 15 escolas e grupos de dança, e beneficiará o Instituto de Cegos da Bahia (ICB).

>>> Com apoio a ICB e audiodescrição, Festival Emoções começa amanhã

Realizado desde 1991, o evento está de volta para promover o desenvolvimento artístico no campo da dança e colaborar com o Instituto. Nesta edição, os dois dias de celebração têm como tema “Existem Muitas Formas de Ver o Mundo”.

As cerimônias contarão com apresentações dos seguintes grupos: Ateliê da Dança, BBT Academy of Art, Ballet Helena Palma, Cia. de Jazz Viviane Lopes, Ebateca, Escola de Dança, Arte e Cultura Galega e Espanhola (EDACE), Escola Contemporânea de Dança, InSalto Cia. de Dança, Lu Pitanga Zumba, Mandala Núcleo de Dança Adulto, Projeto Dança Criança, Studio A, Studio de Ballet Ana Campello, Cia. On Broadway e Cia. de Dança Juvenil Salesiano do Salvador. Os espetáculos de inclusão contarão com audiodescrição.

Em entrevista ao "Isso é Bahia", da A Tarde FM, nesta sexta-feira, 6, Fátima Suarez, diretora da Mantra Produções e uma das responsáveis pelo Festival, falou sobre a organização do evento para manter seu protagonismo e comentou o que o público pode esperar.

“Vamos ter 15 grupos e escolas dos mais diversos estilos de dança: ballet, dança flamenca, jazz, street dance, dança moderna, dança contemporânea e dança afro-brasileira. Então, a pessoa que for assistir ao espetáculo verá um show bem diversificado, com elementos musicais e muito divertido. As escolas que estão participando são muito importantes, e os grupos têm um trabalho profissional de alta qualidade. Acredito que será uma oportunidade única para a dança e também para o público que vai assistir”, revelou.

Suarez também destacou o tema "Existem Muitas Formas de Ver o Mundo" e falou sobre como a dança pode ser uma ferramenta para promover a inclusão.

>>> Escritório baiano recebe certificado de inovação

"A inclusão é uma pauta extremamente importante e atual. Todos os projetos realizados pela Mantra, como a Jornada de Dança da Bahia e outros projetos significativos, já incorporam audiodescrição, linguagem de sinais (Libras) e acessibilidade completa”.

Seria incoerente promover um festival em que pessoas cegas não pudessem participar, não é mesmo? A inclusão é uma questão fundamental na arte atualmente, não apenas no que diz respeito à participação em espetáculos, mas também na educação dessas pessoas. É crucial pensar em como são integradas nas escolas e nos trabalhos de dança, e como nos preparamos para essa inclusão Fátima Suarez - sobre inclusão

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

>>> Leia também: Festival é confirmado em Praia do Forte e tem atrações reveladas

Apoio ao Instituto de Cegos da Bahia

De acordo com Fátima, o tema também possui um aspecto filantrópico. Ao longo dos anos, o festival tem destinado os recursos dos ingressos para o Instituto de Cegos da Bahia.



“Essa parceria com o Instituto é algo surpreendente. Quem visitar o local encontrará uma estrutura maravilhosa e verá que as pessoas atendidas realmente precisam desse suporte. Precisamos nos colocar no lugar de uma mãe ou pai jovem que tem um filho com deficiência visual. Como essa pessoa vai trabalhar se não tiver um lugar para deixar seu filho? Onde seu filho pode ser educado?”

“Nós teremos a participação de cinco crianças do Instituto, que vão cantar uma música da Ivete Sangalo. Vou dar um 'spoiler': eles cantam lindamente, pois o Instituto tem um laboratório de música. Essas crianças vão abrir o espetáculo, e acredito que essa é uma causa que vale muito a pena conhecer”, segue.

| Foto: Mila Souza | Ag. A TARDE

Segundo a diretora da Mantra Produções, a diversidade de escolas e grupos de dança que participarão do festival reflete a riqueza cultural de Salvador. Como o objetivo do projeto era agregar o maior número possível de pessoas e instituições, não houve uma seleção rigorosa, já que o foco estava na retomada do evento.

O evento é um festival que visa não uma competição, mas simplesmente apresentar a diversidade riquíssima que a dança oferece Fátima Suarez - sobre a diversidade

>>> Olodum homenageia Revolta dos Búzios em ensaio