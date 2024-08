Festival é confirmado em Praia do Forte e tem atrações reveladas

Festival Conexão com o Paraíso terá grandes atrações - Foto: Divulgação

O Festival Conexão com o Paraíso ganhará uma nova edição no feriado da Independência e será realizado nos dias 06, 07 e 08 de setembro, em Praia do Forte, na Bahia.

O evento reúne atrações nacionais e locais em shows no Castelo Garcia D’Ávila e na vila (Praça São Francisco), além de aulas de ritmos baianos para o público na vila.

Na sexta-feira, 6, a Timbalada, É o Tchan (com a participação de Sheila Mello) e Filhos de Jorge são as atrações que agitam o Castelo Garcia D’Ávila a partir das 19h30.

No dia seguinte, 7, Jorge Aragão, Jau, Luiz Caldas e Mudei de Nome comandam a noite, a partir das 18h30.

Os ingressos custam R$80/R$160 e estão à venda, na Ticket Master.

No domingo, 8, encerrando a programação, a partir das 13h o samba do Batifun é a atração que se apresenta na vila, com um show gratuito e aberto ao público.