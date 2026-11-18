Salvador ganha um novo espaço dedicado à arte e à cultura neste sábado, 21 de novembro, com a abertura oficial da sede física do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB Salvador), no Palácio da Aclamação, no Campo Grande.

Para marcar a chegada do primeiro equipamento da instituição no Nordeste, o espaço estreia com a exposição inédita ‘Nação Ilê’, dedicada aos mais de 50 anos de história do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, fundado em 1974, no Curuzu. A programação também contará com um show gratuito do grupo no Passeio Público.

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Realizada logo após o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, a abertura estabelece um diálogo entre a memória, a ancestralidade e a contribuição da população negra para a cultura brasileira. A escolha do Ilê Aiyê como protagonista da primeira exposição da nova sede reforça esse propósito.

Exposição reúne mais de 30 artistas

Com obras de mais de 30 artistas nacionais e internacionais, ‘Nação Ilê’ apresenta diferentes perspectivas sobre a influência estética, política e cultural do bloco afro. A mostra conecta Salvador a outras regiões do Brasil e a países do continente africano, especialmente Benin e Angola, por meio de trabalhos em artes visuais e música.

A curadoria é assinada por Tiganá Santana, Tiago Sant'Ana e Raquel Barreto, que estruturaram a exposição a partir do legado do Ilê Aiyê como símbolo de resistência, afirmação estética e luta antirracista.

Entre os artistas visuais participantes estão nomes de projeção internacional, como Mestre Didi, Ayrson Heráclito, J. Cunha, Nádia Taquary e Yêdamaria. O percurso reúne esculturas, fotografias, instalações, vídeos, música e poesia, propondo uma reflexão sobre a presença negra na África e na diáspora.

A proposta apresenta o Ilê Aiyê como uma nação expandida, cuja trajetória reúne arte, memória, identidade e luta por autonomia. A partir dessa perspectiva, a exposição destaca a importância da cultura negra na construção de novos imaginários de liberdade e democracia.

A mostra ocupará aproximadamente 800 m², distribuídos entre o Anexo Histórico, requalificado para receber atividades culturais, e um pavilhão temporário de exposições. Os espaços integram a primeira etapa das obras de implantação do CCBB, que disponibilizará cerca de 1.000 m² de áreas expositivas e de convivência nesta fase inicial.

Ilê Aiyê faz show gratuito no Passeio Público

Além da exposição, a inauguração terá uma apresentação especial do Bloco Afro Ilê Aiyê no sábado, 21, a partir das 17h30, no Passeio Público. Intitulado “Ilê, A Cor da Memória”, o espetáculo contará com artistas convidados, direção artística de Gil Alves e direção musical de Jordi Amorim.

Tanto a visitação à mostra quanto a apresentação musical terão entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo site oficial do CCBB. Os bilhetes estarão disponíveis nesta quarta-feira, 18, a partir das 11h. A quantidade é limitada, com direito a até quatro ingressos por CPF.

Excepcionalmente no dia da inauguração, a visitação à exposição será das 16h às 22h. A partir de domingo, 22, o funcionamento será de quarta a segunda-feira, das 10h às 20h.

“Apoiar a exposição inédita ‘Nação Ilê’, que marca a chegada do CCBB a Salvador, é um reforço do nosso compromisso na Neoenergia com a valorização da cultura local, impulsionando o desenvolvimento social com diversidade e representatividade. Apoiamos o protagonismo desses artistas que trazem para seu trabalho a força da cultura afro-brasileira e seguiremos impulsionando projetos que enriqueçam os locais em que atuamos”, comenta Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.

CCBB Salvador terá 10 mil m²

A abertura da sede física marca o início das atividades do primeiro Centro Cultural Banco do Brasil do Nordeste, que será a quinta unidade da instituição no país. A implantação acontece por etapas, permitindo que o público tenha acesso à programação enquanto as obras de recuperação e ampliação do conjunto arquitetônico continuam.

Quando estiver totalmente concluído, o equipamento terá 10 mil m², com mais de 2 mil m² de área expositiva, teatro, cinema, sala multiuso, áreas de convivência, restaurante, café e loja.

O restauro do prédio principal tem conclusão estimada para 2028, enquanto a construção de um anexo contemporâneo está prevista para 2031. O Palácio da Aclamação, que abriga o projeto, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), unidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA).

Anunciado em 2024, o CCBB Salvador nasceu de um acordo entre o Banco do Brasil e o Governo da Bahia, proprietário do imóvel. Mesmo antes da inauguração da sede física, a instituição já desenvolvia atividades no circuito cultural baiano, com mais de 20 projetos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, cinema e educação.

As iniciativas alcançaram mais de 600 mil pessoas, em parceria com 18 equipamentos culturais da cidade. Entre eles está o Museu de Arte da Bahia (MAB), que recebe atualmente a exposição ‘Atlântico Sertão’, em cartaz até 29 de janeiro de 2027.

Exposição ‘Nação Ilê’ – CCBB Salvador