Circo Picolino abre inscrições para aulas circenses em Salvador

Escola Picolino oferece aulas circenses - Foto: Divulgação

A Escola Picolino de Artes do Circo está com inscrições abertas para oficinas de Técnicas Básicas Circenses. Os interessados podem entrar em aulas para Crianças, Acrobacia de Solo, Tecido Acrobático e Lira, previstas para iniciarem entre os dias 02 a 05 de outubro.

As inscrições podem ser realizadas através de formulário virtual e presencialmente no picadeiro, na orla de Pituaçu. As aulas circenses irão ocorrer no próprio Circo Picolino. As oficinas de tecido acrobático, acrobacia de solo e lira, têm valores mensais de R$ 280. Já a de Técnicas Básicas Circenses para Crianças a mensalidade é de R$ 250. Todos os cursos vão até dezembro de 2024.

A oficina de Tecido Acrobático, ministrada por Luana Tamaoki Serrat - filha dos criadores da Escola, inicia no dia 02 de outubro, com aulas sempre às terças e quintas, às 18h30, que combinam técnicas de aquecimento, alongamento e condicionamento físico específico para o tecido. A arte-educadora circense e contadora de histórias dará aula de Tecido Acrobático para Iniciantes, às terças 10h e sábados 09h.

A oficina de Acrobacia de Solo, que trabalha o equilíbrio, coordenação e controle corporal, terá como professor o artista circense Edicarlos Binho - que chega ao Picolino aos oito anos de idade - e ocorre às quartas e sextas, às 19h. A terceira turma é de Lira, com a artista circense Milena Miranda, com aulas às segundas e quartas, às 18h.

Outra turma é a de Técnicas Básicas Circenses para Crianças, que trará técnicas como acrobacia de solo, trapézio fixo, corda indiana, equilíbrio em arame, malabares e muitas brincadeiras que envolvem a coragem, o desafio, o equilíbrio e a capacidade de socialização artística. As aulas da artista circense Nina Porto em parceria com EdiCarlos Santos serão aos sábados, a partir das 15h.