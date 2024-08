Colunista de A TARDE apresenta mesa nesta sexta na Flipelô

Gildeci Leite na Casa do Benin - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Flipelô continua com a sua programação extensa de mesas e debates nesta sexta-feira, 9. A partir das 14h, a Casa do Benin receberá a roda de conversa com o tema "A Literatura Baiana no Vestibular". Gildeci Leite, Lívia Natália e Adriana Carvalho estarão no centro da discussão.

>>> Escritores independentes ganham espaço na Flipelô; conheça

Gildeci aproveitará a oportunidade para dialogar com o público presente sobre o tema do seu mais recente romance, A Casa do Mistério ou a Casa do Renascimento.

Ao Portal A TARDE, ele destacou que espera um "diálogo enriquecedor com a juventude, com o público em geral, tratando de aspecto da literatura baiana e também da afrobaianidade ou das afrobaianidades", além, é claro, da sua obra.

"Meu livro é um livro cujo o narrador-personagem é Exu e que trata de combate à intolerância religiosa", ressaltou Gildeci Leite.

>>> Leia também: Deu samba! Legado de Batatinha é lembrado na Flipelô: “Tradição”

O professor completou sobre o diferencial do seu livro e o que espera para a mesa de hoje: "Eu espero um bate-papo sobre meu romance, sempre na perspectiva da pluralidade cultural, do respeito à diversidade e também do encantamento, porque na escrita procurei mesclar a possibilidade de discussão identitária estética para também fugir da armadilha do discurso meramente político, embora toda a literatura seja política".

Gildeci lançou a sua obra literária em Angola, no ano passado, e aproveitará a oportunidade da mesa de hoje para realizar uma sessão de autógrafo na Flipelô.

Questionado pelo Portal A TARDE, ele destacou que está sempre em busca de novos assuntos e personagens para outros livros, mas que precisa conciliar o tempo de escritor e professor: "Não é fácil, porque são duas profissões que exigem dedicação quase que integral".

>>> Público pode ganhar livro de graça na Flipelô; saiba como

Serviço

Flipelô

Roda de conversa - A Literatura Baiana no Vestibular, com Lívia Natália, Gildeci Leite e Adriana Carvalho

Local: Casa do Benin

Horário: 14h

Gratuito

>>> Mangás e K-dramas "invadem" a Flipelô: "cultura muito forte"