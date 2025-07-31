Com entrada gratuita, Ocupação CBX leva teatro, oficinas e cinema à Cidade Baixa

Ocupação CBX tem a intenção de valorizar a arte em suas múltiplas linguagens - Foto: Divulgação

Começou ontem e segue até o dia 13 de agosto a segunda edição do festival Ocupação CBX. A programação oferece espetáculos teatrais, visitações, rodas de conversa, contação de histórias, exibições audiovisuais e shows. Direcionado ao público de todas as idades, os palcos do Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos sediam toda a programação do evento.

A entrada é gratuita, exceto por algumas peças de teatro e shows, que variam entre R$ 5 e R$ 30. Todos os ingressos devem ser retirados através da plataforma Sympla.

Idealizado pelo dramaturgo e produtor cultural Fábio Vidal, a Ocupação CBX objetiva fortalecer a cena artística e cultural da Cidade Baixa. Com mais de 20 atividades oferecidas, a agenda é completamente composta por agentes culturais locais. Nascido e criado na Península Itapagipana, Fábio conta que o motivo de realizar o festival parte do seu desejo de desenvolver ações no seu próprio território.

A Ocupação CBX tem a intenção de valorizar a arte em suas múltiplas linguagens. Como prova disso, a novidade desta edição é que sessões de cinema e visitas ao museu Estação Ciência foram adicionadas à grade de programação. Também estão previstas atividades formativas, distribuídas em sete oficinas ministradas por artistas locais.

Embora não tenha sido decidido um tema específico para a curadoria do evento, Fábio conta que os temas a serem pautados nascem das demandas dos realizadores. “Há uma diversidade de temáticas e públicos alvos que são alcançados com o projeto. São assuntos que estão na crista do momento, que é de pensar em processos de decolonização, ancestralidade e pertencimento racial” explica Fábio.

Além de colocar a Cidade Baixa em protagonismo, o idealizador também pretende, com a execução do festival, criar uma rede de apoio entre realizadores culturais locais. “Tenho a plena consciência que modificações e revoluções no modo de se fazer as coisas se dão pelos encontros e pela possibilidade da gente ter contatos para desenvolver e gerar articulações por causas comuns. Podemos mobilizar mais a cultura, as divulgações e o acesso a partir de conexões que a gente está fazendo”, defende Vidal.

Programação

Para abrir a programação do evento, que dura 2 semanas, o grupo de contadora da Rede Reprotai, realizou, ontem, uma contação de histórias e vivências infantis no Espaço Cultural Alagados.

A sequência de atividades segue com destaque para a exibição da peça teatral Minha mãe e Eu, e a mãe da minha mãe, que acontece no sábado (2), no Teatro SESI Casa Branca. Protagonizado por Fábio Vidal e sua mãe, a atriz Rosvanda Melo, a montagem é uma celebração à ancestralidade.

No espetáculo, Rosvanda revisita suas memórias da infância, enquanto contracena com Fábio. Emocionada, a atriz conta que existe um sentimento especial por trás da encenação, justamente por lembrar de sua mãe e avó. “Com esse trabalho, me descobri como atriz”, afirma.

Na semana que vem, está marcado para o dia 7, um tributo em celebração aos 83 anos de Caetano Veloso.

Comandado por Sandra Simões e sua banda, a cantora sente-se lisonjeada em integrar o line-up do Ocupação CBX. “Como uma artista nascida e criada na cidade baixa, me sinto muito feliz em poder, junto com Fábio Vidal e outros artistas, realizar um projeto que reconhece a grandeza da produção artística nessa área geográfica, tão importante para Salvador. A Cidade Baixa é inspiradora e berço de grandes fazedores de cultura. É cultura viva”, garante. O show acontece no SESI Casa Branca, a partir das 19h.

Sandra encerra sua participação no dia 10 (domingo), com uma oficina de canto e interpretação no Espaço Cultural Alagados, das 9h às 13h. Mais informações sobre a programação geral podem ser obtidas também através da plataforma Sympla.

| Foto: Divulgação

Acessibilidade

Outro destaque deste ano é que a Ocupação CBX oferece atrações com audiodescrição e interpretação em libras.

Nos dias 1 e 8 de agosto acontecem, respectivamente, os espetáculos teatrais Mukunã: Do fio à raiz e Eterno Retorno ERê, no SESI Casa Branca, a partir das 19h.

Já nos dias 9 e 10 de agosto estão marcados as contações de histórias do Projeto Conto Aqui, conto lá, com tradução em libras, no Espaço Cultural Alagados e no SESI Casa Branca, respectivamente.

Em reforço ao compromisso com a acessibilidade e formação de novos públicos, o evento disponibiliza transporte para pessoas cegas contemplarem as atividades.

Por meio de um grupo de WhatsApp, é feito um levantamento de interessados, que são conduzidos da Estação de Metrô da Lapa até o local do evento e, ao final, levados de volta à mesma estação.

O projeto Ocupação CBX – 2ª edição é uma realização do Território Sirius e foi contemplado pelo edital Territórios Criativos – Ano II com recursos financeiros da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura, Governo Federal.

Ocupação CBX – 2ª edição / Até 13 de agosto / Centro Cultural SESI Casa Branca, Espaço Cultural Alagados, Colégio Costa e Silva e Biblioteca Edgard Santos / Ingressos: Gratuitos ou a preços populares / Vendas e programação: Sympla

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.