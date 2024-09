Com exclusividade, Alexandre Carlo revela detalhes do show de Natiruts em Salvador

Com duas horas e meia, a apresentação também promete elementos especiais e surpreendentes - Foto: MARCELO ZILIO

Esgotados os ingressos desde quarta-feira, 4 , a próxima parada da banda Natiruts com a turnê "Leve com você", é em Salvador, neste sábado, 7. Em entrevista exclusiva ao portal A TARDE, o vocalista do grupo, Alexandre Carlo revelou alguns detalhes da apresentação e o que os fãs podem esperar para a despedida que promete um show completo e autoral.

Batizada com um dos maiores sucessos da banda, a tour "Leve Com Você" recebe o nome por um motivo especial. "A gente, na verdade, deu uma mudada no sentido original. A música fala de um relacionamento que terminou, mas nós achamos que ela caberia perfeitamente no momento da banda, de finalizar, e pela frase 'leve com você só o que foi bom' é de levar o que você sentiu de bom nesses anos que acompanha Natiruts", explicou Alexandre Carlo.

Com duas horas e meia, a apresentação também promete elementos especiais e surpreendentes. "Adianto para os fãs mais ferrenhos, que vão ter muitas músicas 'Lado B'. Esse tipo de canção acompanhou a banda durante toda sua trajetória e os fãs mais próximos sempre pediram à gente para não tocar somente os hits das rádios. É um show extenso, para um de reggae, mas os hits vão estar".



"Diferente de outras turnês regulares, a gente guardava alguns hits para que no próximo disco novo, a gente pudesse trocar, para dar um ar de novidade e, agora sendo a última, de despedida, todas vão ser tocadas". O cantor antecipou também que o show conta apenas com sucessos da Natiruts, sem releituras ou parcerias desta vez.

A banda que já completa quase 30 anos, com o primeiro disco lançado em 1996, ainda consegue misturar várias gerações ao longo desses anos de estrada. Questionado se existe algum segredo para manter as músicas novas e frescas na mente dos fãs de uma época mais recente, Carlo declarou que antes não conseguiam imaginar que em 27 anos ainda teria uma nova geração se identificando com suas músicas.

"As canções determinam toda uma época, elas mostram como era o mundo em um determinado momento. Você vê que o Rio de Janeiro da Bossa Nova já é outro Rio hoje em dia. No entanto, a Bossa ainda está ali. É legal a gente saber que nossas canções também representam o Brasil de hoje, mesmo tendo sido feita há 30 anos".

Diante deste cenário, o que o vocalista da "Nativus" - nome antigo da banda -, falaria para o da Natiruts que se despede hoje? "Continuar acreditando nos ideais do Alexandre, do início da banda, em 1993, e depois, com a fundação da banda em 1996, que esses ideais seriam compreendidos por muita gente no Brasil e em outros lugares do mundo", afirmou.

"O que não muda também é aquela ansiedade boa, de antes de subir no palco, a convivência ali não muda, com a equipe técnica, com os músicos, naquele ambiente de show. É muito bacana a gente viver isso enquanto Natiruts, porque depois a gente vai continuar nossas carreiras, vamos continuar vivendo esse momento por enquanto. Temos até 2026 para viver isso", detalhou ao citar a turnê internacional que está programada para o ano que vem.

Com a procura grande por ingressos do show em todo o país, o compositor declarou ainda que é uma vontade da banda estender a turnê nacional até meados do ano que vem. No entanto, nenhuma informação foi oficializada até o momento. Pelo cronograma, as apresentações terminam em março de 2025, sendo a última contemplada a cidade de Porto Alegre.



Estrutura

O show acontece neste sábado, 4, na Arena Fonte Nova, que está dividida em três espaços, sendo Pista Premium, Pista e Arquibancada Inferior, com 2.500 cadeiras, além de seis bares espalhados pelo local.

"Vamos ter um aspecto visual legal também. Temos um telão de alta definição, com direção de arte do Batman, que acompanha de uma forma muito bonita os contextos das canções, as levadas e a atmosfera", contou o vocalista da banda Natiruts.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o palco conta ainda com 320,00 m² e dois telões de 14 m, cada, e dois camarotes com estrutura para Pessoas com Deficiência (PCD). O espaço também disponibiliza banheiros químicos e ambulâncias em pontos estratégicos.