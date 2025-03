Com mestres da capoeira, Festival SiribAção acontecerá em abril

O evento tem a Capoeira e as manifestações populares como eixos centrais - Foto: Divulgação

Com encontros entre Mestres e Mestras da Bahia e do Brasil, Caminhada Cultural e apresentações recreativas e artísticas, o Festival SiribAção anunciou a próxima edição, que acontece entre os dias 1 e 12 de abril, no município do Conde, na Bahia.

O evento tem a Capoeira e as manifestações populares como eixos centrais. O SiribAção dá continuidade ao trabalho de fomento, reconhecimento e difusão das manifestações populares do município de Conde, orquestradas há 20 anos pela Associação Siribeira.

Durante toda a programação diversa e gratuita, o Festival vai reunir artistas e grupos da Bahia e do Brasil, entre rodas de conversa e de capoeira, oficinas gratuitas com Mestres e Mestras como Tati Milô, de Salvador; Mestra Claudinha Kastrup, Mestra Japa do Rio de Janeiro; Mestre Paulão, Mestre Bida e Mestre Cléber, de Brasília; Mestre Soneca e Mestre Mago, de Recife, entre tantos outros de reconhecimento internacional das manifestações nacionais culturais, como o Samba de Roda da Barquinha de Bom Jesus dos Pobres, o Samba de Roda e Chegança Feminina de Arembepe e muito mais.

Apresentando importantes iniciativas de requalificação da Cultura, todas as atividades realizadas durante o Festival SiribAção serão abertas ao público e gratuitas. Nesta edição, o SiribAção amplia a realização de suas atividades artísticas, vivências, oficinas, palestras, utilizando as diversas ferramentas de desenvolvimento, possibilidades pedagógicas e estilos das manifestações, abrangendo famílias de toda região.

Com aulas e festejos acontecendo no Barracão Siribeira e em 12 comunidades locais, incluindo uma Caminhada Cultural envolvendo toda população local no dia anterior à festa de encerramento, o Festival SiribAção terá ainda atrações como a Feira de Ciências e observação dos planetas, com a participação do Laboratório de Popularização das Ciências Físicas (LaPoCFis) de Feira de Santana, entre outras abertas, gratuitas, e arte-educativas.

Siribeira do Conde

Situado no Litoral Norte do Estado, o município do Conde-BA tem uma população estimada de 23.654 habitantes (IBGE, 2022), e como base econômica o Turismo, a cultura do coco, a pesca e a pecuária. Em setembro de 2004, as atividades da Associação foram iniciadas no município, com o intuito de minimizar diversas lacunas assistenciais, culturais e educativas na formação das crianças, adolescentes e jovens do município e região.

Em 2010, as ações da Associação Siribeira se ampliaram, passando a ser realizadas, também, em outras comunidades. Atualmente a Siribeira atua em 12 localidades focais, beneficiando centenas de crianças, adolescentes e jovens e suas famílias destas comunidades e também do seu entorno.

Qualificação e diversidade

Com metodologia baseada na concepção africana do aprender fazendo e do fazer aprendendo, além das oficinas de Capoeira, Percussão, Dança Afro, Hip-Hop, Jongo e Samba de Roda, o SiribAção promoverá experiências com Grafite, Amarração de Turbantes, Contação de Histórias, Desenho e Pintura, Lettering e Criação de Bonecas Abayomis.

Ao todo, serão cerca de 350 crianças e jovens beneficiados diretamente, além de familiares e comunidades escolares. Em todas as oficinas, para além dos saberes específicos, serão priorizados os conceitos fundamentais sobre Cultura e Manifestações Culturais, suas características, instrumentos, cânticos, fundamentos e movimentos, em contextualização histórica.

Economia Circular e conscientização ambiental

Tendo como fundamento a Economia Circular, todo o Festival será construído, da concepção à desmontagem, seguindo critérios ambientalmente corretos, prevendo reuso de todo material utilizado durante sua realização, com doações para artesãos, e edições posteriores do SiribAção.

Confira a programação completa do Festival SiribAção

De 01 a 05 de abril - Aulas e Rodas de Capoeira, homenagens ao corpo docente das unidades escolares e instituições parceiras da Siribeira, entrega de placas comemorativas, atividades recreativas e entrega de kits para crianças e jovens das comunidades de Pimenteira, Sítio do Conde, Buri, Cobó, Ilha da Ostra, Siribinha, Cruz da Mata, Celso, Cônego, Pôr do Sol, Vila Monte e Casinhas, na região do Conde-BA + Oficina de Grafite com o artista visual, músico e arte-educador Fael Primeiro.

De 07 a 12 de abril - Oficinas de Capoeira, Samba de Roda, Maculelê, Puxada de Rede, Jongo, Reisado, Música Percussiva, Dança Afro e Hip-Hop, além de capacitações envolvendo Contação de Histórias e criação de bonecas Abayomis, Desenho e Pintura, Amarração de Turbantes e oficina de Lettering, apresentações artístico-culturais, rodas de samba e conversa, Caminhada Cultural + festa de encerramento com homenagens aos Mestres e Mestras e aos 20 anos de atuação da Siribeira do Conde.