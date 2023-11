Com presença de Angela Bassett, show na Praça Cairu arrasta multidão | A TARDE

A noite deste domingo, 5, na Praça Cairu, em Salvador, foi marcante para a multidão que lotou o espaço para curtir o show de encerramento do Festival Internacional Liberatum, que começou na sexta-feira, 3.

A grande estrela foi a atriz Angela Bassett, responsável por dar vida à Ramonda, a rainha de Wakanda, na franquia "Pantera Negra". A artista foi ovacionada pela plateia ao subir no palco para anunciar o show do grupo Ilê Aiyê. Em seu discurso, ela destacou a potência das pessoas pretas e enalteceu os brasileiros.

"O Brasil é um destino fantástico. Vocês têm uma mística, um amor. Vocês sabiam disso? Sua energia, o seu corpo, a sua fome de viver dá um prazer imenso para esse mundo", disse Bassett.

Antes do Ilê se apresentar, quem abriu a noite foi Ground Zero Blues Club e Lazzo Matumbi, que, mais cedo, em conversa com o Portal A TARDE, falou sobre a valorização da cultura na Bahia.

“O meu sonho é que a gente transforme esse celeiro cultural chamado Salvador, esse estado chamado Bahia, no grande celeiro do Brasil e do mundo. Porque é exatamente aqui onde a gente agrega uma grande história cultural afroindígena. O que a gente vai precisar agora para mostrar para o mundo?”, perguntou ele.

Depois, subiram no palco o grupo Afrosinfônica, Luedji Luna e a banda Psirico para encerrar a noite. Ao Portal A TARDE, o líder da banda, Márcio Victor, anunciou a produção da sua mais nova aposta para a folia do ano que vem. Intitulada “Música do Carnaval”, a canção brinca com o maior bordão do artista.

“É um projeto que a gente vai gravar em São Paulo para apresentar no verão, e ficava uma cobrança em cima de mim, todo mundo me pedia, porque eu falo muito sobre a ‘música do carnaval’. Aí todo mundo falava: ‘Márcio, você tem que fazer uma música com esse tema’. Então, a gente resolveu juntar os temas, enfim, resolvemos lançar, fazer uma música que se chama Música do Carnaval, devido ao pedido da galera para fazer”, contou.

Uma das presentes na multidão, a jornalista e terapeuta Ana Paula Nobre destacou a importância de Salvador celebrar a representatividade do povo preto, por meio da cultura. “São grandes artistas nacionais e internacionais que estão aqui trazendo o seu brilho, trazendo a sua luz, a sua força, e a gente que é público, que vê de fora isso, só sente o poder e o orgulho desse movimento. Obrigada”, agradeceu.

A cozinheira Fernanda Alves elogiou a abertura do espaço do show para o público. Inicialmente, a organização do Festival estabeleceu que o acesso só aconteceria com ingresso, mas poucas horas antes, voltou atrás, após todos esgotarem. A situação acabou gerando críticas nas redes sociais.

“Superou todas as minhas expectativas, eu achei que seria uma coisa privada, como foi todos os outros dias, foi uma coisa desorganizada com relação a ingressos, de você entrar na internet e não conseguir acessar. Mas em relação a hoje, eu achei que ia ser aquela coisa mais privatizada, para os artistas, mas acabou sendo muito legal”.

Apesar do encerramento no show, a programação oficial do Liberatum vai até esta segunda-feira, 6. Na ocasião, o vencedor do prêmio Nobel de literatura, o nigeriano Wole Soyinka, fará uma palestra no Museu Nacional de Cultura Afro-Brasileira (Muncab), às 15h.

