Lazzo pede que a Bahia seja transformada em celeiro cultural do Brasil | A TARDE

Um dos maiores nomes da música no estado, o cantor Lazzo Matumbi expressou o seu desejo de que a Bahia deveria ser transformada no celeiro cultural do Brasil. Ao Portal A TARDE, o artista também afirmou, neste domingo, 5, quando é comemorado o Dia Nacional da Cultura, que a cultura no Brasil ainda é doméstica, principalmente “na cabeça” de quem a produz.

Segundo o artista, cultura não é somente entretenimento. “O meu sonho é que a gente entenda isso e transforme esse celeiro cultural chamado Salvador, esse estado chamado Bahia, no grande celeiro do Brasil e do mundo. Porque é exatamente aqui onde a gente agrega uma grande história cultural afroindígena. O que a gente vai precisar agora para mostrar para o mundo?”, questionou ele, antes de show gratuito na Praça Cairu, pelo Festival Liberatum.

Lazzo frisou ainda que o povo é o verdadeiro agente cultural do país, e que é preciso respeitar o espaço da periferia. “O que eu estou observando a nível de Brasil é que a periferia está vindo à toa. Isso me dá uma grande tensão, porque, o tempo todo, tentamos visibilizar a gente. Ainda não estamos vendo a periferia chegar em forma decente, mas acho que está chegando, porque quem faz realmente a cultura é o povo, são as pessoas que estão vivendo em seu dia a dia, olhando seu cotidiano”, disse.

O artista ressalta que, para o fortalecimento da cultura baiana, é necessário olhar para o “entorno”. “Quando mencionamos a periferia de São Paulo, tem o rap, o hip hop em grande estilo, então acho que a gente precisa disso, deixar de olhar só para o centro, porque no entorno é que vive o nosso povo”, reforça.

*Sob supervisão de Bianca Carneiro