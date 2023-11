Márcio Victor anuncia nova música do carnaval e DVD do Psi em SP | A TARDE

É impossível pensar na folia de Salvador sem lembrar do icônico bordão “Música do Carnaval”, eternizado pelo cantor Márcio Victor. E para a festa do ano que vem, a aposta do líder da banda Psirico será justamente uma música baseada na própria frase, revelou o artista, com exclusividade ao Portal A TARDE, antes de se apresentar no Festival Liberatum, na noite deste domingo, 5.

“Ficava uma cobrança em cima de mim, todo mundo me pedia, porque eu falo muito sobre a música do carnaval. Aí todo mundo falava: ‘Márcio, você tem que fazer uma música com esse tema’. Então, juntamos os temas e resolvemos fazer uma música que se chama ‘Música do Carnaval’”, explicou.

O cantor também falou sobre a gravação do novo DVD da banda, em São Paulo. Segundo ele, é no estado que o “Psi” concentra seu maior número de fãs.

“O primeiro DVD da gente foi em São Paulo, porque em São Paulo concentra o maior número de fãs do Psirico. Por incrível que pareça, em São Paulo a gente tem 10 fãs-clubes que são de lá. Quando a gente gravou em 2008, tivemos que abrir uma sessão de mais três dias, porque foi esgotado todos os dias”, adiantou.

Márcio detalhou o projeto de verão, que, segundo ele, vai contar com uma estética diferente, que inclui moda e performances de balé. “É um formato mais jovem, sabe festinha da turma jovem, que todo mundo se veste do jeito que quer, sobe no palco, canta, sem essa coisa quadrada que todos os anos a gente vem fazendo. Então, a gente quebrou isso, a gente não tem roteiro, não tem projeção, não tem nada”.

Mas apesar da repaginada, o vocalista promete manter a raiz característica do grupo, com samba de roda e a “quebradeira dos clássicos”. De acordo com ele, o “Carnaval do Psi” terá ensaios com convidados, shows nos camarotes de Salvador e do Rio de Janeiro, na quarta-feira de cinzas.

O novo projeto será lançado em janeiro. Sem dar muitos spoilers, Márcio Victor prometeu que o momento vai ser “lindo”. “A gente vai lançar em janeiro, é gravado com banda tocando, com cenário maravilhoso em São Paulo, a gente escolheu um lugar bacana muito bonito, que tem esse diálogo com a estética da Bahia, vamos levar uma turma para representar a Bahia, as meninas que dançam, os meninos, vai ser lindo demais”, finalizou.

Confira o vídeo: