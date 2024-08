Cospet: Desfile vai premiar pets fantasiados neste domingo; confira

- Foto: Reprodução | Instagram

Em comemoração ao Dia Nacional do Cosplay, celebrado neste domingo, 21, o Shopping Bela Vista dará início a uma programação especial e gratuita com Desile Cospet, Gincana Geek e a 2ª edição do desfile Super Cosplay Bela Vista, que vai acontecer no Palco do Bela (Praça de Alimentação, piso L2).

Nos dias 21 e 27 de julho, a agenda será dedicada aos amantes da cultura pop, animes e universo dos super-heróis com bate-papo, batalhas de Just Dance, sessão especial do filme "Deadpool & Wolverine", entre outras ações.

Desfile Cospet

Para os apaixonados por pets e por cultura pop, vai acontecer o 1° Desfile CosPet neste domingo, 21, às 15h, no Pet Park, localizado no piso L2 do Shopping Bela Vista. Os tutores estão convidados a usar a imaginação e fantasiar seus animais de estimação. O evento premiará as três fantasias mais criativas (1º, 2º e 3º lugares).

Após uma parada com os pets no piso L2, haverá o desfile, seguido pela premiação dos vencedores.

Gincana Geek + Super Cosplay

A programação continua no próximo sábado, 27, no Palco do Bela, com o Cosday. O evento gratuito contará com a Gincana Geek, uma sequência de desafios gamificados; bate-papo “Super Pai”; sessão especial de cinema com o filme Deadpool & Wolverine, e a 2ª edição do Desfile Super Cosplay Bela Vista, com inscrições abertas através do formulário. As cinco melhores participações no desfile serão premiadas.

SERVIÇO

Desfile Cospet

Quando: 21 de julho (domingo), a partir das 15h

Onde: concentração no Pet Park (piso L2)

Quanto: Entrada gratuita

Gincana Geek + Super Cosplay

Quando: 27 de julho (sábado), das 11h às 19h

Onde: Palco do Bela (piso L2)

Quanto: Entrada gratuita

Programação

11h – Just Dance

12h – Check-in e inscrições

14h – Bate papo Super Pai

15h – Desfile Tradicional

16h – Gincana Geek

17h30 – Just Dance

18h50 – Super sessão Deadpool & Wolverine

19h – Encerramento

Inscrições para o Desfile Cosplay Tradicional: Formulário virtual