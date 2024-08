Em Salvador, Moana Ambrozi quer focar no ramo da educação: "Feliz"

A fotógrafa Moana Ambrozi - Foto: Divulgação

“Meu estilo fotográfico é uma celebração da autenticidade. Eu busco capturar momentos de forma natural, raw e verdadeiramente genuína”. É assim que a fotógrafa Moana Ambrozi define o seu trabalho.

De família baiana, a artista é especializada em registrar momentos em família. Recentemente, ela voltou a Salvador, após passar uma temporada na Europa, onde fotografou na Espanha e em Portugal.

>>> Salvador recebe Festival Internacional de Dança Contemporânea

“Eu nunca almejei tirar fotografias perfeitas, mas sim fotos que fizessem sentir. E ver que meu trabalho toca e emociona tantas pessoas ao redor do mundo me deixa extremamente feliz”, afirmou ela nas redes sociais.

Em seu portfólio, Moana diz que sempre busca fugir de poses ensaiadas e cenários artificiais. “Minhas fotos contam histórias reais, onde as emoções fluem naturalmente, e cada imagem se torna uma janela para a essência pura do momento”.

A fotógrafa, no entanto, disse que começou a carreira pensando em produzir fotos comerciais, um direcionamento que foi mudando quando ela foi à Austrália. “Abri-me para todas as oportunidades que surgiam e experimentei diversos tipos de fotografia. Foi durante esse período que a fotografia de família conquistou meu coração. Ela me tocou de uma forma profunda pelo significado que carrega”, contou ela à Let 's Go Bahia.

De volta a Salvador, Moana promete inovar mais uma vez e focar em projetos educacionais voltados aos colegas de profissão. “Atualmente, dou mentorias online e estou para lançar um ebook sobre autenticidade nas fotografias de família. Primeiro será lançado em inglês, pois grande parte do meu público é de outros países, mas logo haverá uma versão em português também”.

Veja fotos do trabalho dela:

| Foto: Divulgação

| Foto: Divulgação