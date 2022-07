Exposição Saliência reúne obras com múltiplas linguagens artísticas

A abertura da exposição “Saliência”, acontecerá neste sábado, 30, às 18h, no CAMMA - Centro de Arte Maxim Malhado em Massarandupió, no município de Entre Rios. O evento contará com atividades que vão de mostras e exposições, passando por mesas de debates e palestras, entre outras ações culturais.

A exposição reúne obras dos artistas Josemar Antonio, Luciano Mariussi, Maxim Malhado e Lucia Castello Branco, que participarão do evento de lançamento relatando histórias e letras, sobre erotismo, e estará aberta à visitação do público até o dia 25 de setembro, durante os sábados e domingos, das 9 às 18h.

Saliência, como afirma Maxim Malhado, “é uma mostra de pintura, desenhos, esculturas em madeira, bordados, que quer percorrer em seu caminho um percurso e inventar outros, e ao atravessar travesseiros e estrados de cama, chega ao CAMMA, num momento propício, que nem galinha quando quer pôr, não tem quem faça desistir. Faz muita zuada, barulho, mas também calmaria, delicadeza, principalmente quando puxa os ovos para baixo de si.”

Obras da exposição Saliência. | Foto: Divulgação

SERVIÇO

Exposição: "Saliência”

Abertura dia 30.07.2022, 18 horas.

Temporada até 25.09.2022, com visitação sábado e domingo das 9 às 18h

Local: CAMMA Centro de Arte Maxim Malhado em Massarandupió, Entre Rios