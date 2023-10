MASF apresenta mostra com recortes culturais de Simões Filho | A TARDE

O Museu de Arte de Simões Filho (MASF), localizado na região metropolitana de Salvador, vai apresentar a mostra 'Histórias simõesfilhenses - A lente generosa', do artista local Diney Araujo, a partir de sábado, 14. A exposição, que terá a curadoria de Augusto Leal, vai ocupar as galerias do 1º e 2º pavilhão do local.

"Pensar uma exposição para Diney é um desafio enorme. O percurso do artista simõesfilhense na fotografia é longo, diverso e forte. Generoso, sem nunca ter cobrado um real, Diney registra por décadas Simões Filho e suas principais manifestações culturais. Da mesma forma, é um dos fotógrafos de espetáculos teatrais baianos com mais peças em seu currículo", destaca Augusto.

A mostra apresenta um recorte dos registros que Diney faz de lugares, pessoas, eventos e movimentos culturais de Simões Filho. A exposição ficará em cartaz até o dia 2 de novembro.

O designer Augusto Leal é coordenador do projeto e curador das exposições | Foto: Divulgação

"Apresentamos ao público um recorte dos registros que Diney faz de lugares, pessoas, eventos e movimentos culturais de Simões Filho: igreja do Dambe, Dona Neide (a vovó do trator), Mãe Bernadete do Quilombo Pitanga de Palmares, Pastor Edmilson da Orquestra Cecbasa, desfiles de sete de setembro, e tantos outros", explica.

Augusto também destacou as cenas do teatro baiano como parte da exposição. Segundo o curador, há mais de 15 anos Diney fotografa sistematicamente espetáculos teatrais na Bahia.

"Seu gesto colabora de forma significativa com o fortalecimento da cena. Centenas de espetáculos foram registrados pelas lentes do fotógrafo, que para além de criar uma rara documentação, colaborou com a forma como os grupos teatrais baianos se relacionam com o público a partir da imagem. Essa mostra, mais do que uma experiência de fruição artística, é um gesto político de reconhecimento e reparação a um artista, que com mais de 40 anos de trabalho na cidade, até então nunca tinha feito uma exposição dedicada a sua obra", conclui.

Projeção da exposição fotográfica no Museu de Arte de Simões Filho (MASF) | Foto: Divulgação

Pintura artística

Antes da abertura para exposições, o espaço do museu também passou por uma pintura artística feita por moradores da localidade. Em junho, a escada que liga a Avenida Elmo Serejo e a rua Vereador João de Oliveira Campos, no bairro Cia 1, em Simões Filho, foi colorida com diversos detalhes.

Com mais de 130 mil habitantes e entre as 10 maiores economias do estado da Bahia, Simões Filho nunca teve um centro cultural, como museus e teatro. Esse é um dos motivos que levaram a inquietação artística de Augusto Leal que, através da iniciativa, pretende incentivar outros artistas a expor seus trabalhos para a comunidade, com o intuito de que, em meio à correria diária, os moradores possam emergir em uma experiência artística.