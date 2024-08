Museu das Favelas faz exposição gratuita de agosto a setembro

Exposição valoriza artistas periféricos - Foto: Hugo Muniz

O Museu das Favelas, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, anuncia a chegada da exposição “Favela em Fluxo”, a Salvador, dando continuidade a uma jornada cultural que se iniciou em Recife, no museu Paço do Frevo.

Leia também:

>>>Salomé K Braga se apresenta em Salvador nesta quinta com novo projeto

>>>Sambaiana faz show na Colaboraê no próximo sábado

A mostra estará em exibição no Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, de 1 de agosto a 15 de setembro. Depois de ocupar a capital baiana, 'Favela em Fluxo' segue para o Museu da Maré, no Rio de Janeiro, e, por fim, volta a São Paulo, na própria sede do Museu das Favelas.

>>>Documentário do Têm Dendê traz grandes nomes da música independente

“Favela em Fluxo” apresenta uma experiência imersiva que destaca a criatividade de pessoas que vivem em favelas brasileiras. Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, afirma que "com a exposição ‘Favela em Fluxo’, o Museu das Favelas abre portas para a democratização cultural, impulsionando o reconhecimento e valorização das expressões artísticas das comunidades brasileiras". A mostra é uma realização do Museu das Favelas, com o patrocínio do Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.