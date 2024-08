Sambaiana faz show na Colaboraê no próximo sábado

A parte II do projeto audiovisual “Sambaiana Ao Vivo" já disponível nas principais plataformas digitais - Foto: Divulgação

Para celebrar junto com o público o lançamento da parte II do projeto audiovisual “Sambaiana Ao Vivo", a banda Sambaiana realizará uma apresentação neste sábado, 27, no espaço Colaboraê, localizado no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. O evento vai acontecer a partir das 21h (abertura da casa).

Os ingressos para o show custam R$30 e podem ser adquiridos através do Sympla. No dia do evento, os ingressos custam R$40,00 no local.



No repertório, destaque para as canções do projeto “Sambaiana - Ao Vivo”, como "Reconvexo", de Caetano Veloso, “Muito Obrigado Axé”, de Carlinhos Brown e as autorais “A Mais Bonita da Cidade” e “Parece Piada".