Museu de Salvador faz palestra em homenagem a Ziraldo | A TARDE

O Museu Eugênio Teixeira Leal, localizado no Pelourinho, vai homenagear o cartunista, chargista, pintor, escritor, caricaturista e jornalista brasileiro Ziraldo Alves Pinto. O equipamento cultural vai sediar a palestra "Humor Gráfico na Bahia" na próxima quinta-feira, 18, às 14h.

O Museu também vai relembrar umas das obras e a genialidade de Ziraldo com a exibição de "Menino Maluquinho - O Filme".

Os eventos acontecem no Cineteatro do Museu Eugênio Teixeira Leal, com entrada gratuita, na Rua do Açouguinho, nº 1.