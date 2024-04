Jerônimo lembra obra de Ziraldo: “Deixa a sua marca em cada baiano” | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) foi mais uma figura política do país a realizar homenagens ao cartunista Ziraldo, que faleceu neste sábado, 6, no Rio de Janeiro. Segundo o petista, a obra do artista vai ficar marcada na história do estado.

Mesmo sendo torcedor do Vitória, Jerônimo lembrou que Ziraldo foi responsável, em 1979, por desenhar o atual mascote do Bahia, o Tricolor de Aço, uma espécie de “super-homem menino”.

“Hoje nos despedimos de Ziraldo, esse grande artista que encantou milhares de crianças com suas obras. O criador de ‘O Menino Maluquinho’ e do ‘Homem de Aço’, mascote do Bahia, deixa a sua marca em cada baiano e brasileiro. Que Deus conforte o coração dos amigos, familiares e fãs”, publicou Jerônimo nas redes sociais.

Com a mensagem, Jerônimo se junta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a outras lideranças políticas brasileiras nas homenagens ao cartunista.