Obras do MAM ganham exposição virtual no Google Arts & Culture

De qualquer lugar do mundo, o público poderá apreciar as obras através da plataforma - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Mais de 70 obras do acervo do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) foram disponibilizadas na plataforma Google Arts & Culture nesta quarta-feira, 24. A informação foi confirmada em primeira mão ao Portal A TARDE.

Esta é a segunda inserção de um museu baiano no sistema: o primeiro foi o Museu de Arte da Bahia (MAB), que foi reaberto ao público nesta terça-feira, 23. De qualquer lugar do mundo, o público poderá apreciar as obras através da plataforma, que oferece acesso a conteúdo de mais de 3 mil instituições em 95 países e permite explorar arte, história e maravilhas culturais de todo o mundo.

Ana Cláudia Lemos Pacheco, de Panmela Castro | Foto: Divulgação

A inclusão do acervo do MAM no Google Arts & Culture também oferece a estudantes, pesquisadores e amantes da arte a oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos sobre a arte moderna brasileira. Com imagens em alta resolução e descrições detalhadas, a SEÇÃO também dispõe de recursos de acessibilidade, como áudios descritivos, compatibilidade com leitores de tela, legendas e transcrições, zoom e visualização de detalhes.



Entre as obras disponíveis para visualização estão 'O Touro' de Tarsila do Amaral, 'Tropicália' de Iuri Sarmento, 'Ana Cláudia Lemos Pacheco' de Panmela Castro, 'Emblemágico 78' de Rubem Valentim, 'Fifó - Lina Bo Bardi' de Bob Wolfenson e 'Serra do Cupim' de Carybé.

O Touro, Boi na Floresta, de Cândido Portinari | Foto: Divulgação

Diretor geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), que administra o MAM, Marcelo Lemos afirma que pretende levar a iniciativa também a outros museus.



"Nossa pretensão é continuar expandindo essa digitalização, incorporando novas obras e recursos educativos, e firmando parcerias com nossos outros espaços culturais. Estamos comprometidos também com a inovação e com o uso da tecnologia para que a arte esteja ao alcance de todos e possa continuar conectando nossos museus com pessoas ao redor do mundo”.

Diretora do MAM, Marília Gil conta que a parceria tem potencial para inspirar curiosidade e aprendizado, e para conectar pessoas de diferentes culturas e origens através da arte.

Emblema 79, de Rubem Valentim | Foto: Divulgação

"Convidamos todos a explorar nosso acervo digital, conhecer nossos artistas e se envolver com as histórias que cada obra de arte tem para contar. Esse é um passo importante para conseguirmos tornar a arte e a cultura mais inclusivas e acessíveis para todos", afirma.



Gerente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Juliana Bueno considera que o trabalho do Google Arts & Culture com o MAM é fundamental para a democratização do acesso a uma das mais importantes obras de arte do Brasil.

"A ideia é não apenas trazer visibilidade ao nosso rico patrimônio cultural, mas também destacar a relevância dessa coleção para o desenvolvimento cultural, artístico e histórico da Bahia e do Brasil. Além disso, a integração de tecnologia avançada com o acervo vai contribuir para a preservação dos nossos bens históricos e culturais para as futuras gerações. Esse é um bom exemplo de como a tecnologia pode ajudar a reduzir distâncias e fomentar uma apreciação e compreensão mais profundas do nosso patrimônio cultura".

