Após apagão, programação da Bienal segue normalmente | A TARDE

Em seu último dia, a Bienal do Livro Bahia não deixou de surpreender. Por volta das 11h desta quarta-feira, 1º, parte do Centro de Convenções sofreu com quedas de energia. A falta de luz afetou apenas a parte do prédio onde se localiza a Arena Jovem.

Logo depois da primeira queda, o público que continuou no local precisou improvisar outras formas de iluminação. "A movimentação diminuiu, o pessoal ficou assustado. Todos os estandes tiveram que ficar na base da lanterna de celular para funcionar. Alguns tinham sua energia reserva para funcionar as maquininhas de passar cartão, mas foi bem ruim", contou Adson Barros, 34, que estava no evento no momento do ocorrido.

Adson relata que a falta de luz durou cerca de duas horas e que a maioria do público migrou para a outra área do evento enquanto a energia não retornava. Durante esse momento, o clima de insegurança se estabeleceu no local. "Tinha um certo clima de insegurança. Vi gente saindo até com zíper de bolso aberto e que não percebeu que tinham aberto a bolsa. Pode até ter tido furtos durante esse período", pontuou.

Adson Barros, 34, estava no evento no momento do ocorrido | Foto: Artur Soares | Ag. A TARDE

Mesmo depois do susto, as coisas ainda demoraram para normalizar dentro da Bienal. "O receio passou, a multidão voltou a ocupar os espaços. Mas, como ainda estavam restabelecendo, o ar-condicionado não estava ligado e a gente sofreu muito com o calor", observou Adson.

Apesar do imprevisto, a programação do último dia de Bienal segue conforme o planejado. O principal destaque do dia é a mesa de conversa em homenagem aos 50 anos de Ilê Aiyê, com a presença do Vovô do Ilê, marcada para às 18h no Café Literário.