Fligê abre programação com Itamar Vieira Junior e Mariene de Castro

A convergência entre música e literatura pode criar encontros extraordinários que capturam a essência de grandes obras e emocionam profundamente o público. Foi o que aconteceu nesta quinta-feira, 26, na conversa literária “Palavras em Composições” com o escritor homenageado da Fligê 2024, Itamar Vieira Júnior, e o cantor Rubel. O encontro lotou a Praça dos Garimpeiros de Mucugê e foi mediado pela professora Jamile Borges.

O encontro dos dois artistas discutiu a obra “Torto Arado”, romance escrito por Itamar Vieira Junior, adaptado em música pelo cantor Rubel. Durante a Conversa Literária, Itamar e Rubel discutiram a forma como as narrativas literárias e as letras de músicas se entrelaçam, expondo suas influências mútuas e conexões. Mesmo não estando na apresentação, Rubel presenteou o público com a versão em violão para as músicas “Torto Arado” e “Partilhar”.

Mariene de Castro e Roberto Mendes trazem o show Maria da Canção para o palco da Praça dos Garimpeiros

Em um show intimista e com muita emoção, Mariene de Castro e Roberto Mendes subiram ao palco principal da Praça dos Garimpeiros para apresentar Maria da Canção, trabalho conjunto que lançaram em 2023.

Conhecida por suas canções que destacam e exaltam a cultura afro-brasileira, Mariene apresentou as músicas do álbum compostas juntamente com seu amigo, o cantor, ator e compositor Roberto Mendes.

O samba de roda de Mariene, que neste álbum traz uma pegada mais intimista, encantou o público que prestigiou o show. Matteo Bernardi, italiano e há dois dias em Mucugê, aproveitou o momento para visitar a feira literária e se encantou com o show, definindo a artista como “uma mulher muito forte”.

A advogada Amanda Quaresma, que veio de Salvador, na Bahia, para prestigiar a apresentação musical, destacou o papel do evento: “A Fligê traz muita cultura pra gente, e ter o show de Mariene aqui é um privilégio, ainda mais de graça, na praça, para todo mundo”, afirmou.

Sessão solene de abertura

Na noite desta quinta, 25, a Solenidade de Abertura da sétima edição da Fligê celebrou toda a potência da literatura como transformadora de realidades. Em torno do tema deste ano, “Memórias e trilhas das letras diamantinas”, a cerimônia reuniu representantes das esferas municipal, estadual e federal que participam ativamente da construção da Feira Literária de Mucugê.

Além da curadora da Fligê, Ester Figueiredo, e do membro do Coletivo Barravento, propositor do evento, Arnaldo Pereira, o evento contou com a presença de autoridades como Jeferson Assumção, representando o Ministério da Cultura; Bruno Monteiro, Secretário de Cultura da Bahia; Manoel Calazans, representante da Secretaria da Educação do Estado; o deputado estadual José Raimundo Fontes, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia; Vladimir Pinheiro, presidente da Fundação Pedro Calmon; Hermano Fabrício Guanais, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico (Iphan-BA); e Rosane Chaves, secretária municipal de Educação e Esportes de Mucugê.

A programação da 7ª edição da Feira Literária de Mucugê continua nesta sexta-feira, 26, e segue até o domingo, 28.