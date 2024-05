Leitores mostram livros escolhidos na Bienal para levar para casa | A TARDE

Palco para encontro entre leitores e obras literárias, a Bienal do Livro é o espaço perfeito para quem quer renovar e atualizar sua lista de obras conhecidas. Os diversos stands do evento, com seus milhares de livros à disposição, atraem tanto quem busca obras já conhecidas quanto quem está disponível para conhecer novas histórias.

Professora da rede estadual, Uilma Felix compartilha em suas redes sociais os livros que lê para os alunos. Em breve, suas redes sociais terão as resenhas das aquisições na Bienal. Ela sai do evento com 'Água de barrela' e 'O crime do Cais do Valongo', ambos de Eliana Cruz, além de 'Akin: o rei de Igbo', do escritor baiano Marcos Cajé, e 'Entre textos e afetos', de Sonia Rosa.

"Os de Eliana eu estava querendo ler, já conhecia, mas os outros não, eu conheci aqui. Um deles, inclusive, foi o autor que estava no estande quem me apresentou", disse Uilma, que se considera leitora compulsiva.

Profissional autônomo e amante da literatura, Italo Moura, 20, está construindo, aos poucos, sua coleção em casa e aproveitou uma promoção para adquirir mais obras.

"Peguei 'Divina Comédia' e 'Paraíso', de Dante Alighieri e 'Sagas e Mitos Nórdicos', de Claudio Blanc. Eu só fiquei um pouco frustrado porque não tinha o segundo do Dante Alighieri, porque são três livros. não achei. Peguei a promoção de 3 por R$50. Eu amo ler".

Lucrécia Barreto, auxiliar de classe, é uma das leitoras que leva para casa um livro que não conhecia antes. Ela não lembrava o nome da obra, mas contou o que despertou seu interesse.

"É um livro mais de romance, ficção e sedução. Eu achei ele bem picante, interessante, não conhecia", contou.

Tainara Dias, estudante, fez três escolhas: 'O adúltero americano', de Jed Mercurio, 'Como Matar Seu Marido', de Kathy Lette, e 'Seu coração me pertence', de Dean Koontz."

"Este último, eu gostei por causa do nome. E o resto é tudo porque é hot. Eu gosto de ler livro que me interesse por alguma coisa. Tipo, um dos livros que eu tava lendo antigamente foi da Colleen Hoover. Já li Harry Potter, que me interessa muito..."

Professora de Língua Portuguesa e diretora, Amanda Santos fez escolhas em diferentes estandes. Em um deles ela adquiriu o livro 'Pequena Coreografia do Adeus' de Aline Bei.

"Estava favoritado no meu carrinho de compras online, aproveitei e peguei agora. Vi que fala sobre família, amor, um pouco de suspense, sentimentos, estou ansiosa".

Já a outra escolha foi 'Histórias de leves enganos e parecenças', de Conceição Evaristo.

"É uma das minhas autoras preferidas. Tem vários contos aqui, e aí eu vou trabalhar também com os meus alunos. No colégio onde eu trabalho tem um clube de leitura com os alunos, então a gente sempre escolhe um título para ler e comentar durante o mês, e eu sou apaixonada por livros".

Amanda considera que a literatura é uma porta para que estudantes, jovens e crianças, acessem universos de possibilidades.

"Eles vão adquirir conhecimentos, vão conhecer histórias... A leitura vai promover diversas possibilidades que para eles, às vezes, nunca seriam possíveis. É um caminho de muitas possibilidades, principalmente para os nossos jovens de escola pública. A leitura é um elemento de mobilidade social".

| Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Tainara Dias | Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Uilma Felix | Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Italo Moura | Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

Amanda Santos | Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

