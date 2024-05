A caminho de Salvador, Toni Garrido pede que fãs doem água para o RS | A TARDE

O cantor Toni Garrido está à caminho de Salvador para apresentar neste sábado, 11, um show gratuito do seu projeto "Baile Free", que mescla música black com eletrônico.

O cantor, que se apresenta no shopping Salvador Norte, pediu aos fãs que levem água ao local para que sejam doadas ao Rio Grande do Sul, que enfrenta a maior calamidade de sua história.

"O show será muito bacana e terá a ajuda e participação de vocês. As doações de água, gente, vão ser entregues no espaço Cidadania, Piso 1 do Salvador Norte, e a CUFA vai fazer as entregas. Vamos mandar água para o Sul", disse o artista.

Vale lembrar que esta não será a primeira campanha de Toni em prol do sul. Em outras apresentações, como o show em Aracaju e no que fará no Mato Grosso do Sul neste domingo, 12, o artista também orienta que fãs levem os donativos.

No show, Toni apresenta canções inéditas, como “Girassol”, “A Sombra da Maldade”, “Estrada” e “O Erê”, além de clássicos consagrados.

Confira o vídeo.





