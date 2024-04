Adelmário Coelho destaca emoção por voltar a cantar na Concha | A TARDE

Um dos mais importantes intérpretes forrozeiros do Brasil, o cantor e compositor Adelmário Coelho vai celebrar seus 30 anos de carreira com o show “Adelmario Coelho – 30 anos” no dia 30 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Em entrevista ao Portal A TARDE, o artista destacou a emoção por voltar àquele palco após 17 anos. Em 2006, ele fez a gravação do DVD “Minha vida, meu forró” no mesmo local.

“[...] Eu pensei em voltar para comemorar os 30 anos com esse público que tem me dado sustentação. Tinha 17 anos que eu não pisava na Concha. Eles pediram para a direção de lá e eu voltei e fiz até um vídeo que está aí nas redes sociais. Cara, eu senti uma emoção. Porque quando eu gravei aquele DVD, eu até tive uma dificuldade administrativa para gravar, porque eu não conhecia, até então, nenhum outro projeto dentro do segmento da cultura popular nordestina forrozeira que tenha sido gravado na Concha”, pontuou Adelmário.

Eu tive que fazer esse projeto em dois dias, porque a procura foi tão fora da expectativa que eu tive que fazer dois dias de gravação. Mas é uma alegria, é emoção mesmo, 17 anos já é uma geração. Adelmário Coelho, cantor

Sobre possíveis participações especiais no show de 30 anos de carreira, o cantor afirmou que, “possivelmente”, levará alguém. “Mas o que eu quero mesmo é estar à vontade, sem nenhum ritual, sem nada, sem formalidade nenhuma com o meu público”, destacou.



O baiano de Barro Vermelho, distrito de Curaçá, no norte da Bahia, trará canções suas como “Não fale mal do meu país”, Ô Neném”, “Anjo Querubim”, “Um metro e sessenta” e “Bahia, Forró e Folia”, além de “Cometa Mabembe”, “A natureza das coisas”, “Morena tropicana” e “Chá de costas”.