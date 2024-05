Adelmario Coelho, Dorgival Dantas e Flávio José fazem show nesta sexta | A TARDE

Nesta sexta-feira, 10, às 20h, o Armazém Convention recebe o show "Triângulo do Forró", que reunirá três ícones do gênero: Adelmario Coelho, Dorgival Dantas e Flávio José. O evento contará com apresentações individuais dos três renomados artistas, seguidas de um momento especial em que estarão juntos no palco.

Natural de Barro Vermelho, distrito de Curaçá, no norte da Bahia, Adelmario Coelho possui um repertório vasto, que inclui sucessos como "Não fale mal do meu país", "Ô Neném" e "Anjo Querubim".

Dorgival Dantas, conhecido como "O Poeta", acumula inúmeras composições gravadas por artistas do cenário nacional. Com uma relação íntima com a sanfona, Dorgival apresentará sua versatilidade no palco do Armazém Convention, interpretando sucessos como "Coração", "Por que" e "Paixão Errada".

Já Flávio José tem uma carreira de mais de 30 anos, famosa pelo forró pé-de-serra nordestino.





Serviços Triângulo do Forró Dorgival Dantas, Adelmario Coelho e Flávio José Quando:10 de maio Horário: 20 horas Onde: Armazém Convention (Av. Luiz Tarquínio Pontes, 827. Lauro de Freitas-BA) Vendas e valores: https://www.bilheteriadigital.com/triangulo-do-forro-10-de-maio

