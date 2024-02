Ara Ketu lança aposta para o Carnaval 2024 | A TARDE

A banda Ara Ketu aproveitou o dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, para lançar a música “Malemolência”, aposta para o Carnaval 2024. O grupo, que chegou a anunciar a desistência da folia na última semana, confirmou participação na festa.

>>> Bruno Reis sobre Ara Ketu: “não é o prefeito que define o cachê”

Nos vocais de Dan Miranda, a faixa mistura o axé Music com referências da música caribenha. “Quando ouvi essa música, achei a cara do nosso carnaval! Pegada de música chiclete, com a sonoridade que faz todo mundo dançar. Espero que o povo goste”, diz Dan Miranda.

Em 2024, o Ara Ketu vai completar 44 anos de história. Esse é o primeiro lançamento da banda no ano, que, conforme o grupo, segue com a agenda lotada durante fevereiro.