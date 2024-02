Vai desfilar! Ara Ketu confirma participação no Carnaval de Salvador | A TARDE

Após anunciar desistência da folia em Salvador, a banda Ara Ketu voltou atrás e confirmou, nesta quarta-feira, 31, que estará na festa. O desfile foi confirmado para a quinta-feira de Carnaval, no circuito Barra-Ondina, o que já havia sido divulgado anteriormente pela Empresa Salvador Turismo (Saltur).

De acordo com o grupo, como forma de homenagear a comunidade de Periperi, os abadás do bloco não serão vendidos. Parte será distribuída para a localidade e parte será trocada por alimentos não perecíveis, que serão doados no Instituto Ara Ketu após o Carnaval.

“As conversas com o governo e a prefeitura foram retomadas e houve o entendimento da importância cultural do Ara Ketu como bloco afro, com os devidos ajustes financeiros”, afirmou a banda, em nota.

No comunicado, a banda agradeceu o apoio dos fãs, amigos e da imprensa. "Somos Ara Ketu, somos filhos de Odé! Esse será o tema do nosso desfile e convidamos todos vocês para o reencontro na avenida", afirmou. A notícia de que o grupo não desfilaria pegou muita gente de surpresa. Mas além disso, muitos foliões ficaram indignados com a ausência. Após a repercussão, a prefeitura e o Governo do Estado voltaram a negociar com a banda, e embora a Saltur já tivesse garantido a presença do bloco, o mesmo só veio a ser confirmado nesta tarde, pela banda.

E o cachê?

O cachê, motivo que fez o grupo querer declinar da festa, não vai mudar, segundo o presidente do órgão, Isaac Edington. Ao Portal A TARDE, o empresário da banda, Cristiano Lacerda, disse que o valor não é atualizado desde 2018.

“Na verdade, não houve um incremento. Como é que funciona? Imagina, eu chego para você: ‘fulano, nós temos aqui os cachês que são pagos no carnaval’, propomos, inclusive, isso faz por e-mail. O artista manifesta e o artista ainda tem que dizer data. Você sabe que a gente fornece uma quantidade gigantesca de equipamentos para os artistas no carnaval, que eles são contratados pela prefeitura e aí o artista propõe um número, comprova isso e a gente fecha. Foi o que aconteceu, fechamos isso ontem”, afirmou Edington ao Portal A TARDE, durante evento de apresentação dos serviços municipais para o carnaval 2024.

No mesmo evento, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou como ocorre a escolha do cachê para a participação das bandas no carnaval.

“Tem até comprovações que a banda precisa fazer para pagar o cachê, o cachê não é o prefeito que define o valor, é com base em contratações, três contratações que pode ser feito o cálculo do valor a ser pago a essa ou aquela banda. Então, vão ter, e pode ser que surjam outros, que pleiteiam o pagamento maior mas não consiga comprovar, e aí a prefeitura, que naturalmente tem que seguir as formalidades legais, não pode pagar um cachê que, às vezes, até é merecido, é justo”.