Saltur garante Ara Ketu no carnaval, mas sem aumento no cachê | A TARDE

A possibilidade da banda Ara Ketu ficar de fora do Carnaval de Salvador gerou grande comoção entre foliões, fãs e espectadores da folia momesca na terça-feira, 30. Em meio a incertezas, o grupo anunciou que retomou as negociações com a Prefeitura da capital baiana e o Governo da Bahia, mas ainda não firmou o dia certeiro da apresentação.

No entanto, o poder público já deu a participação como certa. A Empresa Salvador Turismo (Saltur), que chegou a confirmar ao Portal A TARDE o desfile do Ara na quinta-feira, 8, no Circuito Dodô, reafirmou, nesta quarta-feira, 31, a presença da banda na festa. Mas o cachê, motivo pelo qual o grupo teria desistido da festa, no entanto, não vai mudar, foi o que disse o presidente do órgão, Isaac Edington.

“Na verdade, não houve um incremento. Como é que funciona? Imagina, eu chego para você: ‘fulano, nós temos aqui os cachês que são pagos no carnaval’, propomos, inclusive, isso faz por e-mail. O artista manifesta e o artista ainda tem que dizer data. Você sabe que a gente fornece uma quantidade gigantesca de equipamentos para os artistas no carnaval, que eles são contratados pela prefeitura e aí o artista propõe um número, comprova isso e a gente fecha. Foi o que aconteceu, fechamos isso ontem”, afirmou ele ao Portal A TARDE, durante evento de apresentação dos serviços municipais para o carnaval 2024.

Segundo o gestor, a discussão acabou tomando uma dimensão de “outro planeta”, já que o assunto já teria sido resolvido ainda pela manhã, no mesmo dia da carta aberta publicada nas redes, com a banda. Ele disse que a prefeitura vai fornecer um trio elétrico também, que foi requisitado pelo grupo desde o início e aceito pelo órgão.

“Na verdade essa discussão está em rede social, porque, para nós, isso está resolvido desde ontem. É muito natural que os artistas recebam por e-mail propostas e retornem com contraproposta. Isso foi parar nas redes sociais, ontem mesmo minha equipe entrou em contato e fechou tudo. Então, para nós, desde ontem, antes de meio dia, isso já estava sendo resolvido, a proposta de cachê que eles fizeram. Além disso, o que acaba também nem indo para as redes sociais, o trio elétrico também que nós fornecemos. Então, fazemos questão que o Ara Ketu participe do carnaval, então, na parte da prefeitura está tudo certo”.

“Acaba que isso entra em outro planeta e que pra nós é fazer o carnaval é tanto, é tanto, vamos aqui e fechamos a gente não fica, pelo menos de mim, você nunca ouviu eu ficar fazendo polêmica com um assunto que não faz sentido algum”, completou.

Após a declaração de Isaac nesta quarta, o Portal A TARDE procurou o Ara Ketu. A banda informou que fará reuniões ao longo do dia para debater a questão.

Ainda sobre o assunto, o Governo do Estado disse à reportagem que presta o apoio necessário para a participação do grupo Ara Ketu no Carnaval 2024. O apoio ocorre através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). A gestão estadual acrescenta que a banda recebeu ajuda técnica para a participação no programa Ouro Negro.