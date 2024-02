Vai desfilar? Ara Ketu detalha negociação para o Carnaval de Salvador | A TARDE

A banda Ara Ketu, que chegou a comunicar nesta terça-feira, 30, a desistência do desfile no Carnaval de Salvador, disse que as negociações com a Prefeitura da capital baiana e o Governo da Bahia foram retomadas. A articulação evolve pontos relacionados com o edital do Ouro Negro, programa de valorização da cultura da gestão estadual, e o contrato com a gestão municipal sobre o cachê para a participação na folia.

No momento, o desfile da Ara Ketu está marcado para o dia o 8 de fevereiro, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Após publicar uma carta aberta sobre a saída da maior festa de rua do planeta, o grupo foi confirmado pela Prefeitura, através de nota da Empresa Salvador Turismo (Saltur). Momento após a garantia, a banda explicou em que pé está o imbróglio.

"Pessoal, estamos emocionados com o apoio de vocês. Muito obrigado por cada palavra de força, de reforço da nossa musicalidade e história. Amigos, fãs, imprensa. Após a repercussão, prefeitura e governo retomaram a conversa com o Ara Ketu. Ainda não há contrato assinado, mas estamos dispostos a conversar e chegar em um denominador comum", disse o comunicado.

Em conversa com o Portal A TARDE, a assessoria do Ara Ketu reforçou que ainda não há nada acertado. "Houve uma procura da Prefeitura de Salvador para retomar a conversa com o Ara Ketu após a manifestação da banda, mas não há nada definido. Conversaremos com os representantes visando a resolução da situação e ressaltamos que trabalharemos com transparência com os fãs e a imprensa".

A Saltur, também em resposta ao Portal, garantiu que a banda vai desfilar na quinta de carnaval. “A Prefeitura de Salvador tem o máximo respeito a Banda Ara Ketu e mantém conversa permanente com os representantes da banda, para que façam parte da programação do Carnaval 2024”, diz o comunicado enviado à reportagem.

O Governo do Estado disse que presta o apoio necessário para a participação do grupo Ara Ketu no Carnaval 2024. O apoio ocorre através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). A gestão estadual acrescenta que a banda recebeu ajuda técnica para a participação no programa Ouro Negro.

"O Governo da Bahia apoia e respeita a história e trajetória do bloco Ara Ketu e destaca que, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBa), há meses vem ocorrendo um diálogo com o grupo para garantir a sua participação na folia carnavalesca 2024. A equipe técnica da SecultBa deu suporte contábil e jurídico para que o Ara Ketu conseguisse realizar a inscrição no programa Ouro Negro. O edital leva em consideração critérios objetivos relacionados aos Blocos Afro, Afoxés, Blocos de Samba, de Reggae e de Índio e, como foi a primeira vez que o Ara Ketu se inscreveu, recebeu uma pontuação que o colocava em uma faixa para receber um valor específico. O bloco não foi desclassificado, mas declinou do apoio por conta do valor que receberia a partir da pontuação alcançada no certame. O Governo da Bahia continua mantendo respeito e apoio aos Blocos Afro que muito contribuem com o desenvolvimento sociocultural de suas comunidades em toda Bahia", diz a pasta.