Artistas baianos serão homenageados por Madonna em show no Rio | A TARDE

A diva pop norte-americana Madonna se apresentará em um grande show neste sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Gratuita para o público, a apresentação fará diversas referências ao Brasil e a ícones da cultura brasileira. Dentre esses ídolos nacionais, alguns baianos serão lembrados.

De acordo com informações da revista Rolling Stone Brasil, os cantores baianos Caetano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Maria Bethânia serão alguns dos artistas homenageados por Madonna durante a apresentação de “Music”, clássico lançado pela diva pop em 2000.

Os quatro aparecerão no telão atrás do palco durante a canção, assim como outros artistas brasileiros: a ex-cantora Elza Soares; o rapper Mano Brown; e a ex-pintora Tarsila do Amaral. Em outro momento, durante a performance de "Live to Tell", Madonna mostrará as imagens dos ex-roqueiros Cazuza e Renato Russo, além do ex-sociólogo Betinho.

Também serão homenageados durante o show o ex-jogador de futebol Pelé; a jogadora de futebol Marta; o líder indígena Cacique Raoni; as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara; a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco; o ex-senador Abdias do Nascimento; o filósofo Paulo Freire; o jornalista Rene Silva; a deputada federal Erika Hilton; o ex-líder quilombola Zumbi dos Palmares; a líder indígena Txai Suruí; e o fotógrafo Sebastião Salgado.

Madonna e a Bahia

Não é a primeira vez que Madonna demonstra respeito e admiração por artistas brasileiros e baianos. Em 2008, a norte-americana veio ao Brasil para o show de uma outra turnê e deu uma festa no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, ela tietou o então ministro da Cultura, Gilberto Gil, afirmando que o conhecia e gostava de suas músicas.

Anos depois, em 2017, Madonna esteve novamente no Brasil para o casamento do seu empresário Guy Oseary com a modelo brasileira Michelle Alves, no Cristo Redentor. Durante a festa, ela foi ao palco e anunciou a realização de um pocket show a ser realizado por Caetano Veloso. Ao ver o baiano, a diva pop pediu um abraço e se declarou: “eu te amo”.

Em 2019, foi a vez de Daniela Mercury ganhar um mimo da estrela norte-americana. Ela publicou um vídeo nas redes sociais em que ela aparecia se maquiando, enquanto ouvia a versão de “O que é que a baiana tem?” cantada pela Rainha do Axé.