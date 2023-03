Cantor baiano adota reggae para falar de espiritualidade pós-pandemia

Atuante no cenário alternativo baiano há mais de uma década, o cantor e compositor Pessoa lançou na semana passada nas plataformas de streaming seu novo single, O Tao.

A canção é conduzida pelo balanço do reggae e evoca em melodia princípios da sabedoria chinesa. O Tao conta com produção da Aquahertz e tem sua capa assinada por @v_u_l_t_o. A faixa antecipa o EP Fotossíntese, que o cantor pretende lançar no segundo semestre deste ano.

"O título O Tao é uma referência à filosofia taoísta, que ao longo da história vem contribuindo com conhecimentos e práticas sobre o fluxo da vida. O Tao é uma canção sobre a interdependência dos seres vivos, uma expressão em música da percepção de que somos partes de um todo: únicos e ao mesmo tempo comuns”, descreve Pessoa, cujo primeiro nome é Leandro, mas que, de forma coerente com a filosofia que segue, adotou apenas o sobrenome como identidade artística.

Praticante de meditação com a intenção de se conectar espiritualmente, já esteve em instituições de diferentes expressões da espiritualidade e gosta de trazer para o dia a dia as sabedorias em comum que aprende com as pessoas praticantes da espiritualidade. Na sua música, Pessoa se refere à uma força única na frase “ele está por toda a parte, basta ouvir… tudo está no um”.

“’O Um’ da canção se refere ao ser integrado ao todo, o eu indíviduo dotado da consciência de que ele é parte desse todo. Penso que quando estamos nesse estado de consciência nos expandimos, conseguimos estar ‘em toda parte’, somos capazes de sentir / escutar que essa é uma dimensão da percepção que está sempre conosco, aqui e agora”, filosofa o músico.

“O sociopata só faz”...

A inspiração para compor é oriunda da vida cotidiana, a imersão da vivência da paternidade com as novidades que ela traz que tem rendido canções pro seu filho, ou até mesmo eventos apresentados nos jornais que causam aflição e desconforto no artista. O dia a dia o provoca a inventar melodias, desenvolver ideias musicais. “Me sinto montando retratos musicais da realidade a partir da perspectiva que observo e vivo. Isso me coloca em diálogo com outras pessoas, com o recorte de realidade delas e me nutre como artista”.

Um exemplo foi uma vinheta criada para o Instagram no auge da pandemia, com apenas três frases para expressar sua revolta: “O sociopata só faz falar merda / mas os milico / os milico é quem governa”, acompanhada de imagens de uma caveirinha marionete. Depois de dar uma viralizada na rede social, a vinheta foi adotada pelo celebrado jornalista e escritor Franciel Cruz em suas lives semanais no YouTube.

“Durante a pandemia, iniciei estudos de produção musical com o objetivo de não interromper as atividades artísticas considerando a impossibilidade de fazer shows. Esse estudo me levou a um reposicionamento como artista nas redes sociais, passei a produzir conteúdos musicais (pílulas semelhantes a jingles) que dialogam com elementos do noticiário brasileiro”, relata.

“Isso me fez rever inclusive o meu uso das redes: o tempo que eu dedicava a debates políticos nas redes sociais passaram a ser utilizados na produção desses conteúdos que reúnem elementos do humor, produção musical, expressão em diferentes gêneros musicais. Alguns desses jingles tiveram alcance para além do esperado: um deles, que tratava sobre a volta do Zé Gotinha acabou coincidindo com o dia em que o presidente falou sobre o mascote nas suas redes e foi para mais de 25 mil acessos no Tik Tok”, acrescenta.

Redescoberta da vida

Pessoa é um cantor e compositor baiano. Ao longo de sua trajetória solo já lançou três EPs : Esse é Pra Tocar no Streaming (2019), Surreal (2020) e Não Fique Jururu (2021). Suas canções tem como inspiração as reflexões e belezas colhidas no cotidiano – que no palco são vestidas com sonoridade pop, envolvente e brasileira.

Ao longo da sua trajetória musical, o reggae sempre esteve presente, desde sua época com a banda Truanescos (anos 2000) as possibilidades da banda foram expandidas graças ao reggae, mudando a formação clássica de rock e se apresentando com dois percussionistas. Em 2019, Pessoa escolheu seguir a carreira solo e se lançou com a gravação O Tempo é Bom.

“Me permita a nostalgia, mas sou de uma geração que viu um reggae se tornar a música do Carnaval em 1994 (Nayambing Blues, de Sine Calmon). Sinto que é uma expressão da música negra que dialoga muito com a realidade da nossa cidade que é culturalmente negra. O reggae parece estar sempre a nos lembrar que a consciência social e a reflexão também são aspectos musicais importantes. Salvador tem uma cena de reggae incrível e que hoje se renova em artistas como Danzi, Mukambu, Ikenfron e outros”, afirma Pessoa.

Para este ano, Pessoa está trabalhando em um novo EP que reunirá canções similares ao O Tao, uma das quais foi realizada em parceria com Xauim. A intenção é o lançamento de um novo single, e então o álbum virá acompanhado de um show no segundo semestre de 2023.

"É um trabalho em que estou mergulhado em uma estética que pra mim é nova, reunindo elementos do new reggae e do reggateon, sob a produção da Aquahertz. As canções trazem em comum um eu-lírico contemplativo que sintoniza com essa redescoberta da vida que estamos vivenciado depois de atravessar os dias de isolamento social da pandemia”, conclui Pessoa.

*Sob a supervisão do editor Chico Castro Jr