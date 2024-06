Com a benção de Caetano, Xande de Pilares estreia turnê na Concha | A TARDE

Sob os olhos atentos -e próximos- de Caetano Veloso, Xande de Pilares realizou neste domingo, 2, a estreia da turnê 'Xande Canta Caetano' na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

O baiano passou todo o show assistindo a homenagem do carioca, que em diversos momentos revelou estar nervoso, tanto pela estreia quanto pela presença do homenageado.

"Eu estava muito nervoso. Aliás, continuo muito nervoso, mas tenho tanto a agradecer a vocês da Bahia, ao Recôncavo e mais ainda a Dona Canô, que nos deu essas duas maravilhas, Caetano Veloso e Maria Bethânia. Obrigado, Canô", disse Xande.

No repertório, sucessos do expoente da Tropicália, como 'Muito Romântico', 'Luz do Sol', 'Qualquer Coisa', 'Alegria Alegria', 'Trem das Cores'. Também integrou o set list do show as músicas 'Estrela', que também é nome da filha mais nova de Xande, e 'Tigresa', que contou com performance de Thay Pereira, mãe da garota.

O artista também homenageou a cantora Gal Costa ao interpretar 'Força Estranha'. Outro hit interpretado foi o 'Desde que O Samba É Samba'. Entretanto, este foi especial, pois marcou a entrada de Caetano Veloso no palco.



Já sem o baiano, Xande não deixou de cantar hits da própria carreira, como 'Deixa Acontecer', 'Ta Escrito', 'Eu sou de Jorge', entre outros, incluindo 'Tá escrito', que encerrou a noite com a participação do próprio Caetano.

Após o espetáculo, Xande conversou com o Portal A Tarde e revelou que esta estreia na Bahia mostra que o projeto merece ser eternizado com um projeto audiovisual.

"Tudo vai depender da turnê em diante. Eu acredito que vai transformar no audiovisual, porque hoje deu para eu ter uma noção da emoção que é poder cantar a obra desse grande glorioso poeta. O Caetano Veloso é um cara extraordinário. Tomara que se transforme no audiovisual, porque eu vou ficar muito feliz. Eu já sou feliz com o disco, isso, por eu poder sentar e assistir eu cantando Caetano, com a presença dele, vai ser melhor ainda".

Xande contou ainda que, assim como a estreia, o encerramento da turnê deve acontecer também em Salvador.



"Possibilidade não. Ela tem que terminar aqui. E eu acho que se houver a oportunidade de gravar um audiovisual, que seja aqui. Se transformar o show do Caetano em audiovisual, que seja na Bahia".

