Corpo de MC Marcinho é velado no Rio de Janeiro

O corpo de MC Marcinho, que morreu no sábado, 26, aos 45 anos, foi velado na manhã deste domingo, 28, no Cemitério da Penitência, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia foi aberta ao público e contou com a presença de fãs, que cantaram sucessos do funkeiro como homenagem.

O velório acontece até às 13h deste domingo. Em seguida, o corpo do cantor será cremado às 14h , em cerimônia para amigos e parentes.

Os fãs presentes no local vestiram camisas com imagens e trechos das músicas de Marcinho. Eles também se reuniram para cantar trechos de músicas do funkeiro, como "Garota Nota 100", "Glamourousa" e "Rap do Solitário". As informações são do G1.

O falecimento de Marcinho foi confirmado por volta das 9h38 da manhã deste sábado, 26. Ele estava internado desde julho, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Conhecido como o "Príncipe do Funk", sendo um dos ícones do gênero musical no Brasil, Marcinho lutava contra problemas cardíacos e renais.