Dan Miranda volta à carreira solo após saída do Ara Ketu

Artista disse que a vida é feita de ciclos - Foto: Divulgação

O cantor Dan Miranda anunciou, nessa quarta-feira, 31, a volta à carreira solo após seis anos de Ara Ketu. Em um vídeo publicado no Instagram, ele destacou que a vida é feita de ciclos.

“Assim como as ondas do mar que incansavelmente vem e vão... A vida é feita de ciclos, que se abrem e que se encerram. Ele está de volta., livre, leve e solo”, diz o vídeo do anúncio. “Depois de 6 anos, de volta para vocês!”, escreveu o cantor na legenda.

Assista ao vídeo:

A banda fez uma publicação de agradecimento a Dan pelos seus seis anos de parceria. “Valeu, Dan! Hoje, o Ara Ketu comunica o fim da parceria com o cantor Dan Miranda”, destacou o grupo.



Veja a publicação:

Dan assumiu os vocais do Ara Ketu em 2018 após a saída de Linnoy, depois do Carnaval daquele ano. Com o artista, a banda lançou dois álbuns, dois EPs e mais de 10 singles.



Segundo o grupo, a nova voz da banda será apresentada ao público neste mês de agosto, iniciando o ciclo de comemorações da banda para os 45 anos de história.