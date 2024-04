Del Feliz avalia gêneros musicais no São João: “Diversidade” | A TARDE

O cantor Del Feliz fez uma avaliação sobre os gêneros musicais que estão presentes no São João. O artista afirmou, em entrevista ao Grupo A TARDE, que não enxerga problema em artistas de outros segmentos ganhando destaque nos festejos juninos. A declaração foi dada durante o lançamento do São João de Cruz das Almas, cidade no recôncavo baiano. O evento foi realizado em um restaurante na Boca do Rio, em Salvador.

>>> Adelmário Coelho destaca emoção por voltar a cantar na Concha

“Eu faço a música tradicional. Eu acho que o São João tem uma cara de identificação devido a essa tradição. É óbvio que eu vou fazer aquilo que eu me identifico, aquilo que me traz conforto e ligação. Está no sangue. Eu sou apaixonado pela tradição e eu acho que é um momento dessa tradição se exibir nos grandes palcos. A festa conta com uma diversidade muito grande. Todas as grandes festas, depois de espetacularizadas, introduziram outras coisas”, pontuou.

Del afirmou esperar que as festas juninas “jamais deixem de contemplar essa essência”. “Porque a festa vai continuar sendo atrativa, sendo uma força do ponto de vista turístico também. A cultura é um grande elo nessa ligação com o turista”, continuou.

A gente torce por isso, que cada vez mais as festas tenham esse olhar de cuidado e carinho, não só com as suas atrações locais, que são os verdadeiros construtores e fortalecedores dessa cultura junina, mas também com a essência da festa que contemple e valorize a música tradicional e de raiz, que é a cara do nosso São João. Del Feliz, cantor