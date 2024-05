Deputado pede moção de repúdio à Madonna por 'atos libidinosos' | A TARDE

O deputado distrital Pastor Daniel de Castro (PP) protocolou uma moção de repúdio na Câmara Legislativa (CLDF) contra o show de Madonna, que aconteceu no último sábado, 4, na praia de Copacabana no Rio de Janeiro. O espetáculo marcou os 40 anos de carreira da cantora. O pedido foi protocolado nesta terça-feira (7/5)e cita a “incitação sexual e atos libidinosos” ocorridos no show.

O documento cita que Madonna se apropriou de símbolos cristãos, como cruzes e incensários, “além de trazer pessoas encapuzadas da cabeças aos pés, enquanto fazia danças sensuais”.

“A apresentação também não economizou nos beijos homossexuais tanto entre homens quanto entre mulheres. Em um deles, a própria Madonna deu um beijo na boca de uma dançarina durante a música Hung up, que, por sinal, também trouxe as bailarinas mulheres com os seios à mostra”, disse o parlamentar.

“Um outro momento de insinuação erótica aconteceu em Vogue, parte do show que contou com a participação da cantora Anitta. Durante a música, a brasileira atuava como jurada de uma espécie de competição em que ela e Madonna atribuíam notas para apresentações de dançarinos. Em determinado momento, bailarinos fizeram insinuações de sexo oral nas duas cantoras”, acrescentou o documento.

