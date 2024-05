Masturbação, sexo oral e mais: 5 polêmicas no show de Madonna | A TARDE

Madonna levou 1,6 milhão de pessoas para a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 4. O show histórico foi o último da turnê "The Celebration".

A apresentação fez referência a carreira da artista e as bandeiras sociais que ela defende, sendo marcada por diversas cenas icônicas: algumas pra lá de ousadas, enquanto outras, ainda mais polêmicas. Confira alguns momentos que deram o que falar:

Beijo em mulher trans

Durante a performance de "Open Your Heart", Madonna recebeu um beijo apaixonado de um bailarino [na foto]. Já em "Hung Up" a cantora beijou de língua uma das bailarinas, Jal Joshua, uma mulher trans, que inclusive estava com os seios à mostra.



A cena evoca um dos momentos marcantes da carreira da Madonna: o beijo que ela deu em Britney Spears durante uma premiação, uma espécie de rito de passagem para uma diva da nova geração.

Masturbação feminina

Na música "Fever", Madonna lembrou o famoso documentário "Na Cama com Madonna". Uma dançarina representando uma versão dos anos 90 dela, usando o icônico corset, ajoelhou-se por trás da cantora e simulou uma cena de masturbação feminina.



Sexo oral com Anitta

Ativista da liberdade sexual feminina, Madonna trouxe diversas cenas de sexo oral para o palco, uma delas, na performance de “Vogue”. Convidada do show, Anitta participou de um desfile de moda improvisado e acabou envolvida, quando alguns dançarinos ajoelharam-se diante da carioca e de Madonna e simularam sexo oral na dupla. Na parte de trás, Madonna foi acariciada por um dos bailarinos, que vestia uma sunga fio dental com as cores da bandeira brasileira.

Modelos crucificados



Conhecida pela ousadia, Madonna fez uma performance bastante chamativa do seu sucesso "Like a Prayer". Vestida como uma roupa preta transparente que lembrava um hábito de freira, a artista usou um terço e levou modelos “crucificados” de cabeça para baixo para o palco, vestidos com máscaras e túnicas. Ela também flertou com um bailarino que fazia a representação de Jesus Cristo e fez o sinal da cruz, chupando o dedo.





Reprodução | X

Faz o quadradinho!



Mostrando que é uma quase brasileira, durante a introdução de "Music", Madonna surpreendeu ao fazer o "quadradinho", balançando freneticamente o quadril enquanto Pabllo Vittar assistia de perto.

