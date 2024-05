Em show histórico, Madonna reúne 1,6 milhão de pessoas no Rio | A TARDE

A mulher mais importante da história. É assim que os fãs de Madonna a definem. A cantora encerrou de forma apoteótica a sua “The Celebration Tour”, levando 1,6 milhão de pessoas para as areias de Copacabana, na noite deste sábado, 4.

Como uma boa convidada, a norte-americana não poupou elogiou a cidade anfitriã, e começou o espetáculo falando do Rio de Janeiro. "Eu amo vocês, Rio de Janeiro [...] Obrigada por me esperarem e receberem, estou muito feliz por estar aqui", completou ela em inglês, se justificando: "meu português é péssimo".

O show, com repertório recheado dos maiores sucessos da artista, foi marcado por homenagens a figuras nacionais, internacionais e até baianas, além da presença de convidados e troca de looks. No primeiro ato, a rainha do pop relembrou o início difícil da carreira, quando chegou a Nova York, em 1978.

Conhecida pela ousadia, Madonna fez uma performance bastante polêmica do seu sucesso "Like a Prayer". Vestida como uma roupa que lembra um hábito de freira, ela usou um terço e levou modelos “crucificados” para o palco do show no Rio de Janeiro, em alusão a Jesus Cristo.

Em um dos momentos mais especiais, Madonna chorou ao fazer uma emocionante homenagem aos brasileiros que perderam a vida para a AIDS. Durante a música "Live to Tell", foram exibidas fotos de Cazuza, Renato Russo e do ativista Herbert de Souza.

Alguns baianos como Santa Dulce, Caetano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Maria Bethânia também foram lembrados ao longo do show.

Divas no palco

A apresentação foi marcada por um verdadeiro encontro de divas. Madonna recebeu Anitta para uma performance pra lá de ousada de “Vogue”, com direito até a simulação de sexo oral. Na sequência, foi a vez de Pabllo Vittar subir ao palco e como já havia ensaiado publicamente, a drag carregou a norte-americana no colo, acompanhada pela bateria da escola de samba Grande Rio.

Em meio às canções, Madonna interagiu com o público. Ao receber elogios da plateia, ela disparou: “eu não sei o que gostosa é, mas acho que é um elogio”.

Súditos da rainha

E por falar em público, o número de súditos para a rainha do pop não foi pequeno, muito pelo contrário. Segundo a Riotur, por volta das 20h, mais de um milhão de pessoas já estavam acomodadas nas areias de Copacabana. A apresentação teve início às 22h45, quando Madonna subiu ao palco, levantando o público, que, ao todo, foi de 1,6 milhão de pessoas, nesta que se tornou a maior pista de dança do mundo.

O final do espetáculo foi marcado pela presença das silhuetas de Madonna e Michael Jackson projetadas nos telões. Enquanto imagens da dupla preenchiam o espaço visual, suas sombras dançavam ao som de uma versão conjunta de "Billie Jean", do Rei do Pop, e do sucesso "Like a Virgin".

Após a breve homenagem, em "Bitch I’m Madonna", os dançarinos encenaram diversas fases da vida e carreira da artista, abrangendo tanto sua música quanto sua contribuição para o cinema, com participações especiais de Nicki Minaj nos telões.

O encerramento da celebração veio com uma versão animada de "Celebration", título que também nomeia a turnê, enquanto Madonna deixava o palco segurando a bandeira do Brasil.

