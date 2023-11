Djavan baiano conta os bastidores do encontro com a lenda da música | A TARDE

Nem nos melhores sonhos de Djavan da Silva Dutra, 39 anos, ele imaginava que um dia seria convidado por uma emissora de TV para participar de uma homenagem a um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB).

Natural da cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, o baiano é xará do cantor Djavan Caetano Viana, dono de hits como Oceano, Samurai, Se, Flor de Liz, Pétala, Lilás, dentre outras canções históricas. E foi justamente por ter o mesmo nome, que o conquistense foi convidado pela Globo para participar do Caldeirão com Mion, numa edição que fez uma homenagem exclusiva ao ídolo brasileiro.

"Há uns quatro anos, eu deixei um recado na página do Facebook de Djavan explicando a ele que quando eu nasci, meu pai ficou em dúvida se colocaria meu nome Djavan ou Jonh Lennon. Falei também da honra em ter o mesmo nome que o dele e por causa dele, já que meu pai sempre escutou suas canções", contou o baiano em entrevista ao Portal MASSA!.

E foi graças a esse post que a produção do programa do Caldeirão, que buscava por pessoas com o mesmo nome do cantor, encontrou o Djavan baiano. "Quando a produtora me ligou eu pensei que era um golpe. Do nada, uma pessoa te liga te convidando para conhecer Djavan. Na minha cabeça, só vinha golpe. Mas aí durante a conversa, ela foi me explicando, disse que ia enviar as passagens para mim e para meu pai", explicou.

Contudo, um imprevisto fez com que o pai de Djavan Dutra - responsável pela escolha do seu nome - não conseguisse viajar com o filho para participar da homenagem ao cantor. "Quando o avião estava prestes a decolar no aeroporto de Vitória da Conquista, meu pai teve uma crise de ansiedade muito forte e não conseguiu embarcar. Pensei em desistir também, mas ele insistiu para que eu fosse".

Entre incidentes com o pai, atraso do voo e outros pequenos imprevistos, o baiano finalmente conseguiu chegar aos estúdios da Rede Globo. Lá, o baiano diz ter ficado surpreso com a qualidade do atendimento da equipe da produção e todos os envolvidos no programa. "Por um instante, quando me convidaram, eu pensei que eu poderia ser deixado de lado lá. Mas pelo contrário, eles foram muito cuidados, preocupados e atenciosos", relatou.



"Quando Djavan entrou cantando, foi uma energia sem igual, porque ninguém tinha tido acesso a ele nos camarins. Foi uma emoção muito real. A humildade e a força de Djavan foi sentida por todos".