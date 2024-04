Fãs enfrentam chuva para comprar ingressos de Caetano e Bethânia | A TARDE

Em “Reconvexo”, Maria Bethânia canta que é a “chuva que lança a areia do Saara”. A música bem que poderia ser a trilha perfeita para o grupo de fãs que decidiu enfrentar o tempo chuvoso, combinado ao mormaço, para comprar os ingressos da turnê dela com o irmão, Caetano Veloso, na tarde desta quarta-feira, 20, na Arena Fonte Nova, primeiro dia de vendas voltado ao público geral.

A venda no local, que é um dos pontos físicos na capital baiana, começou às 12h. No entanto, às 10h, já era possível comprar virtualmente. Em Salvador, o show acontece no dia 30 de novembro.

Mas a demora e até instabilidade das filas virtuais, especialmente na pré-venda de domingo, fez muita gente ir comprar o ingresso presencialmente, a exemplo da jornalista Luana Santos.

“Achei melhor porque eu tive uma experiência nada agradável com a plataforma do site. Eu tentei a pré-venda e o site estava muito lento. Sobrecarregou demais o planejamento e acabei não conseguindo comprar, o que gerou até um certo desespero, porque quem é fã vai fazer de tudo para poder comprar”.

Mesmo com a chuva, Juliana disse que valeu a pena recorrer à Fonte Nova. “Estar aqui, com esse tempo, é um sacrifício enorme, mas esse é um show, com certeza, histórico. Esses dois santamarenses escolheram Salvador, única cidade do Nordeste. Eu ter vindo aqui hoje, presencialmente, foi na certeza de garantir o ingresso. Caso contrário, eu acho que virtualmente eu teria grandes dificuldades, não quis arriscar, apesar da chuva, apesar de ter horas aqui esperando. Esse é um show que entrará para a história”, afirma.

E história é o que não falta para os fãs dessa dupla. A da sanitarista Ita de Cássia se confunde com o seu próprio amor por Caetano e Bethânia. Aos 17 anos, ela descobriu os irmãos Veloso e se encantou.

“A minha música preferida é ‘Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos’ que minha mãe cantava pra mim.. E a maior lembrança que eu tenho, assim, é bem afetiva. Mas as outras músicas de Caetano, todas remetem a bons momentos. Caetano e Bethânia, enfim”.

Acompanhada do marido para enfrentar a fila, a advogada Vanessa Cardoso elenca quais músicas não podem faltar no show. “Eu gosto de várias, é difícil escolher, mas ‘Reconvexo’, ‘Você é Linda’ e ‘Leãozinho’ não podem faltar”.

Sucesso de vendas

Para o show em Salvador, alguns setores já esgotaram. Às 10h46 já não haviam mais opções de Pista Premium, Lounge Premium e Cadeira Inferior Leste. Às 11h terminaram as entradas para a Cadeira Inferior Oeste. A pista Pista Premium Ourocard e Pista Meia-Entrada PCD também esgotou.

Pela manhã, a reportagem do Portal A TARDE entrou na fila virtual por volta das 10h10 e só conseguiu o redirecionamento para a compra às 11h02. Pela tarde, houve encaminhamento direto, sem espera.

Onde comprar?

Pontos físicos: Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Bilheteria Norte, nesta quarta-feira, 20, das 10h às 17h. Loja South, Salvador Shopping, a partir de quinta, 21, das 12h às 21h (terça a sábado, fechado para almoço das 15h às 16h).

Preços

Para o show em Salvador, os preços variam de R$ 110 a R$ 470. Ingressos: cadeira superior: R$ 110,00 meia entrada e R$ 220,00 inteira; pista: R$ 140,00 meia entrada e R$ 280,00 inteira; cadeira intermediária leste: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira intermediária norte: R$ 175,00 meia entrada e R$ 350,00 inteira; cadeira inferior leste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; cadeira inferior oeste: R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira; lounge premium: R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira; pista premium - R$ 235,00 meia entrada e R$ 470,00 inteira.