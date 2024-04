Já acabou? Ingressos para Caetano e Bethânia voltam a esgotar na fila | A TARDE

A semana não tem sido fácil para os fãs de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Ansiosos pela turnê histórica que vai reunir os dois, eles vêm sofrendo com as filas virtuais para adquirir os ingressos.

Primeiro foi a fila voltada apenas para os clientes do banco patrocinador na noite deste domingo, 17. Muitos fãs tentaram comprar e enfrentaram demora, além do esgotamento de diversos setores. Nesta quarta-feira, 20, a situação se repetiu com a fila virtual geral para todos os públicos, que abriu às 10h.

Nas redes sociais, muitos reclamaram que esperaram muito. Houve até quem disse não ter conseguido ingresso. “30 minutos de fila de Caetano e Bethânia e TODOS os ingressos esgotados. Não é possível”, bradou uma fã do Rio de Janeiro.

Já outros comemoraram: “depois da humilhação de domingo, de ficar 2 horas na fila na segunda e os ingressos acabarem bem na minha vez. Vou ver Maria Bethania e Caetano Veloso em Belém”, celebrou outro.

A movimentação acabou deixando o nome de Caetano nos trends do X.

E a fila para Salvador?

Quem pretende ver o show na capital baiana, marcado para o dia 30 de novembro, também terá de exercitar a paciência. A reportagem do Portal A TARDE entrou na fila virtual por volta das 10h10 e só conseguiu o redirecionamento para a compra às 11h02.

Até lá, alguns setores já haviam esgotado. Às 10h46 já não haviam mais opções de Pista Premium, Lounge Premium e Cadeira Inferior Leste. Às 11h terminaram as entradas para a Cadeira Inferior Oeste. A pista Pista Premium Ourocard e Pista Meia-Entrada PCD também esgotou.

Onde comprar?

Pontos físicos: Casa de Apostas Arena Fonte Nova — Bilheteria Norte, nesta quarta-feira, 20, das 10h às 17h. Loja South, Salvador Shopping, a partir de quinta, 21, das 12h às 21h (terça a sábado, fechado para almoço das 15h às 16h).

