Jorge Aragão anuncia retorno aos palcos após alta hospitalar

Em meio ao tratamento contra o câncer, o cantor Jorge Aragão anunciou que vai retomar a agenda de shows no próximo domingo, 6, no Parque Madureira, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria do artista.

Ainda segundo a nota, Jorge está respondendo bem ao tratamento e foi liberado para retomar aos poucos as apresentações. Entretanto, por recomendação médica, o cantor não poderá atender a imprensa e os fãs.

Diagnosticado com um linfoma não Hodgkin, o cantor recebeu alta hospitalar no dia 23 de julho após passar uma semana internado no Rio de Janeiro. A condição atinge o sistema linfático e apresenta sintomas, como inchaço dos gânglios do pescoço, das axilas e da virilha, suor noturno excessivo, febre, coceira na pele e perda de peso.