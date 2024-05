Jornais no mundo ensinam estrangeiros a assistirem show de Madonna | A TARDE

A última parada da turnê "Celebration", que celebra os 40 anos de carreira de Madonna, neste sábado, 4, no Rio de Janeiro, está animando também os fãs internacionais. Por isso, a imprensa mundial está divulgando o encerramento e fornecendo instruções para o público de outros países assistir ao evento.

Os jornais americanos The Hollywood Reporter e Billboard noticiaram que os interessados precisam baixar o aplicativo de streaming Globoplay, disponível para iPhone e Android, e criar uma conta. Outra opção é utilizar uma VPN (rede virtual privada) para navegar com uma localização geográfica diferente da original.

Além disso, as reportagens mencionam que os espectadores podem sintonizar o sinal da televisão nos canais brasileiros através de um serviço que oferece acesso a canais de diversos países, com opção de assinatura mensal ou um período de três dias gratuitos.

As publicações também alertam os espectadores para a diferença de fuso horário, já que a transmissão no Brasil está programada para começar às 21h45. Com uma estimativa da organização do evento de que mais de 1,5 milhão de pessoas assistirão à apresentação na praia de Copacabana, o show tem potencial para entrar para o ranking dos maiores públicos do mundo.

