Julho das Pretas terá samba com Grupo Botequim e Josy Baianinha

Grupo promete reverenciar a força feminina no samba com clássicos - Foto: Divulgação

Com quase 18 anos de trajetória, o Grupo Botequim fará uma edição especial da roda de samba em referência ao Movimento Julho das Pretas, iniciativa que celebra a luta e as conquistas das mulheres negras com uma série de atividades, como palestras, debates, rodas de conversa, oficinas, mostras de cinema, teatro e música.

O show será nesta sexta-feira, 12, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Para fazer coro à homenagem, o grupo convida a cantora Josy Baianinha, baiana de acarajé, cantora, compositora e mobilizadora do coletivo Roda de Samba de Mulheres de Itapuã, para um encontro musical com outras vozes marcantes do samba feminino soteropolitano, como Patrícia Ribeiro e Gal do Beco, madrinha da artista santamarense.

Além das canções autorais, o Grupo promete reverenciar a força feminina no samba com clássicos eternizados nas vozes das mestras do gênero musical, como Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Alcione, Leci Brandão, Beth Carvalho, Jovelina Pérola Negra, entre outras.

Para Roberto Ribeiro, fundador, compositor e cavaquinista do grupo, o samba do Grupo Botequim sempre foi pautado na resistência através do samba e do trabalho de pesquisa e tem também compromisso em exaltar esses talentos de mulheres negras. “Não só no mês de julho, mas é necessário que o trabalho destas mulheres negras seja conhecido e reconhecido. O samba é o ritmo símbolo de resistência da cultura negra. E as mulheres negras foram essenciais para que ele pudesse seguir existindo no período pós-escravidão. Sem elas, o samba não existiria hoje”.

