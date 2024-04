Justiça nega pedido de exumação do corpo de Gal Costa | A TARDE

O pedido do filho único da cantora Gal Costa, Gabriel Penna Burgos Costa, de 18 anos, para que o corpo da mãe seja exumado, foi negado pela Vara de Registros Públicos da Justiça paulista que aprecia o caso.



A finalidade do pedido de exumação é investigar possível crime cometido por Wilma Petrillo, viúva da artista. Gal Costa morreu aos 77 anos de idade, em 9 novembro de 2022, em decorrência de infarto agudo no miocárdio.

Segundo a Justiça, a vara que analisa o caso não tem autoridade para investigar possível crime, o que extrapolaria a esfera administrativa e registral da Vara de Registros Públicos. Dessa forma, a responsabilidade foi passada para a Polícia, por meio da Central de Inquéritos Policiais e Processos (CIPP).

Além do pedido de exumação, Gabriel Costa também requisita que os restos mortais de Gal Costa sejam transferidos de São Paulo para o cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, onde a artista comprou um jazigo para ser enterrada ao lado da mãe, com quem tinha uma relação muito próxima.

Wilma Petrillo contestou o pedido do filho da cantora. "Não sei do que ele está desconfiado, se ele acha que eu matei a mãe dele? Que eu matei Gal?”, disse a viúva, em entrevista à TV Globo no mês passado.