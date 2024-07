Legado do SPC é inspiração para novos artistas, diz Alexandre Pires

Banda faz show neste domingo, 7, na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação

Salvador vai ficar ainda mais romântica neste domingo, 7, com o show do Só Pra Contrariar. O evento, que acontece na Arena Fonte Nova, promete deixar o clima de nostalgia tomar conta dos corações apaixonados através de canções como “Que Se Chama Amor”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Tá Por Fora” e “Me Perdoa”.

Batizada de “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, a turnê que engloba a apresentação faz jus ao nome com a reunião dos membros originais do grupo que estourou nos anos 90, como Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales, Alexandre Popó, e claro, Alexandre Pires, em sua despedida oficial como líder da banda.

Ao Portal A TARDE, o cantor e compositor mineiro falou sobre o show na capital baiana e definiu os fãs do estado como “calorosos”. Ele relembrou ainda um perrengue que a banda passou por aqui, comentou o cenário atual do pagode, e as dores e as delícias de sair em turnê novamente com o SPC: “o mais prazeroso é reviver aqueles momentos mágicos no palco, relembrar histórias e ver o quanto nossa música ainda toca as pessoas. É incrível ver diferentes gerações curtindo nossos shows”.

O pagode é um dos gêneros mais amados do Brasil, mas sofreu diversas mudanças desde o início do SPC para os dias atuais. Como vocês avaliam esse cenário da atualidade? Acham que grupos como o SPC têm espaço para crescer? E qual a importância da banda de vocês para essa galera que surgiu agora?

O pagode sempre teve um lugar especial no coração dos brasileiros. Desde o início do Só Pra Contrariar, vimos muitas mudanças no gênero, tanto em termos de sonoridade quanto na forma como a música é consumida. Hoje, a música digital e as redes sociais transformaram a indústria, facilitando o acesso e a divulgação de novos artistas. Nós acreditamos que grupos como o SPC ainda têm muito espaço, pois a nossa música traz uma mensagem de amor e alegria, que é atemporal. Para os novos artistas, nosso legado serve como uma inspiração, mostrando que é possível alcançar sucesso com talento, dedicação e respeito ao público.

Nós também continuamos muito bem e mostrando que estamos na ativa. Acabamos de lançar o álbum intitulado “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”. Este trabalho traz 21 músicas inéditas e o primeiro single “Mesa da Frente” faz parte do repertório da atual turnê. Após 23 anos sem lançar algo novo, estamos muito empolgados em poder presentear o público com uma composição que mantém intacto o DNA característico do SPC.

A Bahia é uma grande consumidora de pagode. O que não pode faltar no show em Salvador? Como vocês enxergam os fãs baianos?

A Bahia é um lugar especial. No show em Salvador, não pode faltar aquela energia contagiante que só os baianos têm. Sempre incluímos os nossos maiores sucessos no repertório, músicas que marcaram a nossa trajetória e que o público adora cantar junto. Os fãs baianos são calorosos, apaixonados e sabem fazer festa como ninguém. Cada vez que tocamos, sentimos uma conexão única e uma recepção incrível. É uma troca de energia maravilhosa. Alexandre Pires - sobre a Bahia

Já tiveram algum perrengue ou história curiosa com fãs ou shows aqui no estado?



Já passamos por algumas situações engraçadas e outras desafiadoras. Lembro de uma vez em que tivemos um problema técnico e ficamos sem som por alguns minutos. Enquanto a equipe técnica resolvia, começamos a cantar à capela e os fãs continuaram com a gente, cantando cada palavra. Foi um momento incrível de união e mostrou a força do nosso público.

Algum de vocês tem algum projeto envolvendo a Bahia ou algum artista local?

Sim, sempre estamos abertos a novas parcerias e projetos. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de colaborar com vários artistas baianos ao longo da minha carreira. A Bahia tem um celeiro de talentos incríveis e é sempre um prazer trabalhar com artistas locais. Temos algumas ideias e convites em andamento, então fiquem ligados, que sempre pode surgir algo novo e emocionante.

A turnê de vocês tem sido um verdadeiro encontro, como o próprio nome sugere. O que tem sido mais prazeroso e mais desafiador também, em reunir os membros originais da banda?

Reunir os membros originais da banda tem sido uma experiência emocionante e gratificante. O mais prazeroso é reviver aqueles momentos mágicos no palco, relembrar histórias e ver o quanto nossa música ainda toca as pessoas. É incrível ver diferentes gerações curtindo nossos shows. O mais desafiador é conciliar as agendas e a logística, já que cada um tem seus compromissos individuais. Mas a vontade de estar junto e de fazer música supera qualquer obstáculo. É uma celebração da nossa trajetória e do carinho que temos pelos nossos fãs.

"SPC Acústico 2 - O Último Encontro" é mais do que um simples show, é uma verdadeira celebração da nossa carreira, da nossa amizade e do amor que nos une como grupo e que nos conecta com os nossos fãs. É uma oportunidade única de rever a formação original e clássica do SPC, revivendo os momentos que marcaram época e emocionaram tantas pessoas ao longo dos anos. Nossa carreira é repleta de momentos incríveis, desafios superados e muitas histórias para contar. Este show também é uma expressão de gratidão pelo que conquistamos até aqui e de entusiasmo pelo que ainda está por vir. Alexandre Pires - sobre show especial

Estamos focados em levar este espetáculo incrível para o maior número possível de pessoas, com uma mega infraestrutura de som, luz, led e um figurino especial, tudo para proporcionar uma experiência inesquecível para o nosso público. Esse show é emocionalmente muito forte, resgata memórias e sensações poderosas do passado. Não é apenas uma trilha sonora, é a lembrança de um amigo, de um parente, das festas, de um romance, etc…Nossa mensagem sempre foi e continuará sendo levar amor, alegria e boas vibrações para todos, e estamos animados para seguir na estrada para depois para cada um seguir o seu próprio caminho.